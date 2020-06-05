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Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати

Шпинат: чим корисний шпинат і як його вживати
19:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Весна — час зелені. Шпинат "нагодує" організм цілим набором вітамінів, допоможе його почистити, тонізує і сприяє схудненню.

Корисні властивості шпинату

Шпинат – один з найбільш корисних листових овочів, який, правда, ще не встиг завоювати серця українців. В основному шпинат вирощують або купують ті, хто дотримується здорового способу життя. Однак цей лист – джерело вітамінів і мікроелементів, які потрібні кожному.

У шпинату немає яскраво вираженого смаку, як, скажімо, у щавлю, зате вітаміни А і С, які містить у собі шпинат, не руйнуються в ньому навіть при термічній обробці, що рідкість серед овочів.

Цей листовий овоч має хорошу репутацію у лікарів, оскільки далеко не кожна рослина, яка вживається в їжу, так само багата вітамінами, мікро - і макроелементами, як листя шпинату. Він має легку сечогінну, проносну, протизапальну і тонізуючу дію.

Шпинат містить магній, цинк, фосфор, йод, кальцій, мідь, марганець, селен. Він багатий вітамінами А, С, К, РР, Е і групи В, жирними кислотами, холинами, клітковиною. Все це робить листя шпинату ідеальним тонізуючим засобом, що

Цей листовий овоч потрібно є тільки поки він молодий. Старі листки містять у собі занадто багато щавлевої кислоти, яка може нашкодити людям, страждаючим від хвороб нирок, печінки, сечового міхура.

Протипоказаний шпинат також при подагрі, ревматизмі, захворюваннях 12-палої кишки, печінки і жовчовивідних шляхів. З обережністю потрібно ставитися до листя алергікам, шпинат може викликати алергію.

Шпинат можна виростити і самому в квартирі, цей листовий овоч не примхливий. Замочіть на кілька днів насіння у воді, потім висипте їх у підготовлену борозенку в горщику із землею. Полийте, засипте землею поглиблення і накрийте ящик прозорою плівкою – так пагони з'являться раніше. Через пару днів паростки почнуть пробиватися, і приблизно через тиждень або півтора листя можна буде їсти.

Купуючи шпинат, зверніть увагу на листя – вони повинні бути пружні і яскраві, без плям, гнилі, цвілі або слідів шкідників. Зберігати листя потрібно в холодильнику, так вони залишаться свіжими довше, до 8 днів – поставте пучок у воду і залиште на полиці.

Шпинат продається і в замороженому вигляді. Заморозити свіжий шпинат можна і самому, листя чудово зберігаються.

Листя шпинату відварюють, смажать, готують на пару, використовують як начинку для пирогів, та млинців, додають в тісто для лавашів і коржів. Шпинат має дуже яскравий зелений пігмент, тому листя можуть додавати в тісто не тільки для смаку, але і для його фарбування в зелений колір.

Свіжий шпинат використовують в салатах, соусах, холодних закусках. Шпинат додають в супи як додатковий компонент, так і роблять крем-суп зі шпинату. Листя добре підходять до м'яса і стануть відмінним доповненням до овочевого рагу, омлетів, пудингів.

Ідей, як приготувати шпинат — безліч. Пропонуємо приготувати легкий, поживний і виключно корисний смузі — для тих, хто хоче схуднути і виглядати добре до літа.

Подрібніть і змішайте всі інгредієнти в блендері. Приємного апетиту!

Шпинат сприймають як інгредієнт для солоних страв, але і солодощі з нього можна приготувати теж. Наприклад – шпинатовий торт, ласий шматочок якого захоче спробувати кожен.

Знадобиться для бісквіта: 200 г борошна, 200 г цукру, 150 г шпинату, 4 курячих яйця, 2 білка, 80 мл рослинного масла, 1 ст. л. лимонної цедри, 2,5 ч. л. розпушувача тіста

Знадобиться для начинки: 500 г рікотти, 400 г полуниці, 300 г сметани, 150 г цукрової пудри, 1 щіпка ваніліну.

Приготування:

Для страви потрібно шпинат – 500 г, щавель – 200 г, зелена цибуля – 100 г, молоді стебла часнику – 2 штуки, яйце варене – 2 штуки, 3-4 оливки, сік лимона – 1 ст. ложка, 2-3 ст. ложки олії, сіль і перець – за смаком.

Шпинат і щавель перебрати, помити, дрібно нарізати, зелену цибулю і часник подрібнити, яйце порізати соломкою, все змішати. Заправити салат лимонним соком, олією та спеціями.

Шпинат – 250 г, щавель – 150 г, цибуля – 1 шт., картопля – 3-4 шт. масло топлене – 25 г, яйце варене – 1 шт., сметана, петрушка, сіль, перець – за смаком.

Промийте і переберіть листя. Перетріть їх, але окремо. Цибулю підсмажте на олії до м'якості. У киплячу воду відправте картоплю, через 10 хвилин додайте цибулю і петрушку. Потім додайте зелену суміш, проваріть 5-7 хвилин. Посоліть, поперчіть, проваріть ще 3 хвилини. Яйце і сметану додайте в тарілку перед подачею.

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Рецепт, Шпинат, Здоровья, Витамині, Користь, Властивості.
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