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Чим корисна суниця і чому її варто включити в раціон
12:28 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Ароматна маленька ягода суниця є цінним джерелом вітаміну С.

Суниця належить до роду багаторічних трав’янистих рослин родини рожевих. Існує безліч видів суниці, як дикорослих, так і культурних — суниця лісова, суниця східна, суниця мускатна. А всіма улюблена полуниця є одним із видів суниці, яку називають суниця ананасна. В Україні суниця росте на Поліссі та в Карпатах. Рослину можна зустріти в лісах, горах, на галявинах і узліссях. Свіжі ягоди суниці мають приємний аромат і не втрачають його навіть у варенні або напоях.

Суниця багата на вітамін С, вітаміни групи В, E, РР, каротин, а також кальцій, калій, магній, залізо. В їжу використовують як ягоди, так і листя суниці для різних відварів.

Напій із суниці надає організму тонізуючу і легку сечогінну дію, і насичує корисними речовинами. Суниця не втрачає своїх корисних властивостей навіть при термічній обробці.

Суницю рекомендують вживати при нервовому виснаженні, слабкості, хворобах серця і сечостатевої системи.

Ягоди покращують апетит і травлення, знижують артеріальний тиск, їх корисно вживати при діабеті та хворобах щитовидки. Однак при хронічному апендициті і гастритах суницю потрібно їсти з обережністю.

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Ароматну ягоду найкраще вживати в свіжому вигляді, коли в ній максимальна кількість вітамінів. Але суницю також використовують для приготування варення, джемів, соків, компотів, киселів, алкогольних і безалкогольних напоїв.

Ягоди додають в солодкі каші, пироги, торти, тістечка, смузі, желе, мармелад, морозиво та інші десерти, а з листя заварюють чай. Суницю також використовують в літніх салатах, роблять з неї кисло-солодкі соуси і помадки.

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Здоровья, Рацион, Витамині, Харчування, Чим корисна, Суниця.
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