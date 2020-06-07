Україна посіла друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань

Новини шоу бізнесу:Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Зараз в Україні близько 1 мільйона осіб з онкологічними захворюваннями, які пройшли лікування і перебувають в стані ремісії.

У Центрі зазначили, що для кращих результатів лікування необхідно відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися здорового харчування, фізичної активності і стежити за станом здоров'я.

За даними ВООЗ, 22% онкохворих вмирають від раку, який виник внаслідок куріння. Відмовившись від куріння, людина зменшує ризик розвитку раку на 70%.

Вживання алкоголю може підвищити рівень естрогену в крові, що теоретично може збільшити ризик рецидиву.