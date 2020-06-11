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Яка користь вина для діабетиків

Яка користь вина для діабетиків
21:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash
Людям з цукровим діабетом другого типу корисно пити вино. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Бен-Гуріона (Ізраїль), передає УНН.

Так, фахівці впевнені, що помірне споживання вина не тільки не шкодить діабетикам, а й несе певну користь для їх здоров'я. Робити це потрібно усвідомлено і регулярно консультуватися про стан з лікарем, уточнюють вчені.

Йдеться про пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Основа таких рекомендацій - дворічне дослідження, в якому взяли участь 224 пацієнта, які раніше не вживали вино.

Вони вибірково пили червоне і біле вино або мінеральну воду, одночасно дотримуючись середземноморської дієти.

У підсумку команда прийшла до двох ключових висновків. По-перше, помірне споживання вина уповільнювало прогресування атеросклерозу у діабетиків.

По-друге, у випробовуваних були зафіксовані стабільні показники варіабельності серцевого ритму - це фізичне явище асоційоване з ризиком серцево-судинних захворювань і смертністю.

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Були зафіксовані зміни в показниках холестерину, які відрізнялися у жінок і чоловіків. Так, у жінок, які пили тільки червоне вино, значно підвищився рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), так званого хорошого холестерину. У чоловіків такого ефекту не спостерігалося.

Автори вважають, що отримані результати дозволять переглянути деякі національні рекомендації щодо помірного споживання вина для діабетиків.

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Диабетики, Вино, Користь.
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