У редакторки телеканалу "Суспільне" підтвердили коронавірус

У редактора програми "Теми дня" Чернівецької філії Суспільного підтвердили коронавірусну інфекцію. Про це повідомили на сайті каналу.

"У редакторки «Теми дня» Суспільного Буковини підтвердили коронавірусну інфекцію. У неї легкий перебіг хвороби", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що про позитивний результат тесту редактор дізналась 12 червня. Востаннє на роботі була 9 червня, увесь час перебувала в масці.

Співробітники, з якими вона контактувала, пішли на самоізоляцію. Решта співробітників працюватимуть дистанційно.

"У звичному режимі працюватиме новинна редакція філії та співробітники, які забезпечують вихід новинних випусків в ефір", - додали на Суспільному.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.

У Чернівецькій області наразі зафіксовано 3 836 випадків зараження коронавірусом.