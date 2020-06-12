Скачать
П'ятниця, 12.06.2020
Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів
Аеропорт "Бориспіль" змінив технологію обслуговування пасажирів
Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду
Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду
Кобі Браянта посмертно нагородять премією "Еммі"
Кобі Браянта посмертно нагородять премією "Еммі"
Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)
Співачка Lizzo показала пишні форми (Відео)

У редакторки телеканалу "Суспільне" підтвердили коронавірус

У редакторки телеканалу "Суспільне" підтвердили коронавірус
17:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
Оновлено: 17:45 Сьогодні
У редактора програми "Теми дня" Чернівецької філії Суспільного підтвердили коронавірусну інфекцію. Про це повідомили на сайті каналу.

"У редакторки «Теми дня» Суспільного Буковини підтвердили коронавірусну інфекцію. У неї легкий перебіг хвороби", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що про позитивний результат тесту редактор дізналась 12 червня. Востаннє на роботі була 9 червня, увесь час перебувала в масці.

Співробітники, з якими вона контактувала, пішли на самоізоляцію. Решта співробітників працюватимуть дистанційно.

"У звичному режимі працюватиме новинна редакція філії та співробітники, які забезпечують вихід новинних випусків в ефір", - додали на Суспільному.

У МОЗ розповіли, чи небезпечно водити дітей до садків під час карантину

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.

У Чернівецькій області наразі зафіксовано 3 836 випадків зараження коронавірусом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Суспильне, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Психологічні прийоми, які спростять вам життя
02 МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус
03 Ляшко пояснив рекордне зростання кількості хворих коронавірусом
04 Ляшко спрогнозував другу хвилю коронавірусу під час епідемії грипу
05 В Україні буде прискорено освітню реформу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин
Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин
Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму
Українські міста об’єднаються для популяризування внутрішнього туризму
На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу
На Київщині за добу 12 нових випадків коронавірусу
У редакторки телеканалу &quot;Суспільне&quot; підтвердили коронавірус
У редакторки телеканалу "Суспільне" підтвердили коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся