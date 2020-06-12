В Україні необхідно зібрати 300 л плазми з тих, хто перехворів на COVID-19

На Дніпропетровщині провели більше 22 тисяч лабораторних досліджень на коронавірус. З них 3,5 тисячі імуноферментних тестів. Про це розповідається в сюжеті регіонального телеканалу "Відкритий", передає УНН.

На Дніпропетровщині провели більше 22 тисяч лабораторних досліджень на коронавірус. З них 3,5 тисячі імуноферментних тестів. Про це розповідається в сюжеті регіонального телеканалу "Відкритий".

Зазвичай тест на антитіла проводять людям з явними симптомами коронавірусу або ж тим, хто знаходиться в групі ризику: співробітники Нацполіції, Нацгвардії, медики, ЗМІ.

Відзначається, що це дозволяє "розширювати коло контактних осіб та контролювати ситуацію з коронавірусом".

Здати ІФА-тест на антитіла до COVID-19 в Дніпрі можна, зокрема, в обласному центрі заготовки та переробки плазми. Процедура безболісна і займає менше 10 хвилин. Приходити бажано вранці і натщесерце, обов'язково взявши з собою паспорт.

ІФА-тестування також рекомендовано проходити тим, хто перехворів на ГРВІ та пневмонії, зазначає головний лікар обласного центру заготовки та переробки плазми Ксенія Посунько.

"Ми чекаємо і запрошуємо людей, які перехворіли пневмоніями, ГРВІ, коронавірусом. По всій країні нашим центрам необхідно зібрати мінімум 300 літрів плазми з антитілами. А це приблизно 500 донорів", - розповіла вона.

Вчора під час брифінгу, глава уряду Денис Шмигаль пообіцяв спростити доступ регіонів до ІФА-тестування.

Також відзначимо, що Україна стала п'ятою країною в світі, яка розробила власні ІФА-тести. А недавно компанія-розробник "Діапроф-Мед" заявила про успішне завершення розробки ще й нових ІФА-систем на COVID-19 - третього покоління.