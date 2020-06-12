Чим небезпечні холодні напої влітку для шлунку

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19:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash
У надзвичайну спеку потрібно обмежити перебування на сонці в період з 11 до 16 години. Про це нагадали у Центрі громадського здоров'я, відповідні поради розміщено у Facebook.

"Температури, які коливаються більш ніж на 10 градусів вище середньої високої температури для регіону і тривають протягом декількох тижнів, визначаються як надзвичайна спека... Перебувайте якомога менше на сонці, особливо в період з 11 до 16 години. Шукайте прохолоду й тінь, щоб ваше тіло мало можливість відновитися", - йдеться у повідомленні.

Центр громадського здоров'я України також радить бути обережними із засмагою. Засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тож варто "захиститись", використовуючи креми з SPF не менше 30. Наносьте сонцезахисні креми за 30 хвилин перед виходом на вулицю.

Шукайте засоби захисту від сонця з поміткою "широкий спектр" або "захист UVA/UVB" на етикетці – такі продукти діють краще. Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції на етикетці.

Зазначається також, що біля водойм та на пляжі отримати опіки найлегше, тож тут слід бути уважними.

"Обирайте легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом. Одягайте сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию. Уникайте відвідування соляріїв в спеку. Пийте більше води. Підтримуйте водний баланс: незалежно від того, наскільки ви активні. Не чекайте на відчуття спраги – пийте постійно маленькими порціями. Порадьтеся з вашим лікарем щодо допустимої кількості вживання води у спеку, якщо є якісь протипоказання за станом здоров’я", - додали у повідомленні.

Не пийте рідини, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Крім того, уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка. Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтесь зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.

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Також у ЦГЗ зауважують, що електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними. Кращий спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну.

Використовуйте кухонну плиту і духову шафу якомога менше, щоб підтримувати прохолоднішу температуру у домі. Уникайте гарячої та важкої (жирної) їжі: вона створює додаткове теплове навантаження для вашого тіла.

Також радять зменшити об’єм фізичних вправ під час спеки. Якщо ви не звикли працювати чи займатися спортом за високої температури повітря, починайте вправи повільно і поступово підвищуйте темп. Якщо навантаження у спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-які навантаження. Перемістіться у прохолодне місце або у тінь і відпочиньте, особливо, якщо ви відчуваєте запаморочення або слабкість.

Ніколи не залишайте немовлят, дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами. Коли залишаєте авто, переконайтеся, що усі вийшли. Не забувайте напувати своїх домашніх тварин: давайте їм багато свіжої води, при цьому залишайте воду в тіні.

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Все по темі:

Организм, Напої, Шлунок, Холодні напої.

Автор:

Телеграф
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