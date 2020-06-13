Ризик Covid-19 у посткарантинний період є особливо високим

Медики США визначили, що ризики поширення COVID-19 у посткарантинний період є високим. Про це йдеться в рекомендаціях випущених у США Центром контролю профілактики захворювань (CDC).

Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки.

"Хоча неможливо повністю убезпечитися від зараження, важливо розуміти потенційні ризики, а також знати про заходи профілактики, аби захистити себе й допомогти зменшити поширення COVID-19", - зазначають у CDC.

Передусім указується: якщо особа мала останнім часом симптоми COVID-19 або контактувала з людьми, у яких проявлялися такі симптоми, "важливо залишатися вдома, якомога далі від інших".

Загалом, як стверджують американські лікарі, ризик зараження посилюється в рази від тривалих контактів з людьми, з якими ви не мешкаєте разом. Крім того, небезпеку становить перебування у місцях, де не дотримуються соціальної дистанції та не носять захисних масок.

"Дотримання соціальної дистанції особливо важливо для осіб, які перебувають у групі ризику: людей похилого та з хронічними захворюваннями", - нагадують у рекомендаціях.

Уточнюється, що до групи підвищеного ризику належать люди віком понад 65 років, особи з хронічними захворюваннями легень, серцевою недостатністю, з ослабленим імунітетом, ожирінням, діабетом, хворобами нирок та печінки.

Серед іншого, для зменшення рівня ризику зараження COVID-19 лікарі радять насамперед установити, наскільки небезпечна ситуація з коронавірусом у тому районі, куди ви збираєтеся вирушити.

За останніми даними порталу Worldometers, у світі підтверджено майже 7 млн 733 тис. випадків COVID-19, у тому числі понад 428 тис. летальних. Одужали 3,96 млн людей.