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Лікарі повідомили про ще один рідкісний симптом коронавірусу

Лікарі повідомили про ще один рідкісний симптом коронавірусу
16:13 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
У своєму дослідженні фахівці описують, що в період з 14 березня по 30 квітня 2020 року в Королівську університетську лікарню Ліверпуля надійшли 5 COVID-19–пацієнтів з симптомами, схожими на гострий панкреатит та ознаками метаболічного синдрому. Дослідження про це опубліковане в журналі Gastroenterology.

Лікарі повідомляють, що впродовж перебігу COVID-19 у деяких пацієнтів можуть виникнути ознаки гострого панкреатиту.

Вже встановлено, що при коронавірусі можуть виникнути шлунково-кишкові симптоми. Втім, до нині не було відомо, як COVID-19 впливає на прояв та прогресування гострого панкреатиту. 

Про те, що у пацієнтів з коронавірусом можуть виникнути ознаки гострого панкреатиту, повідомили фахівці з Королівської університетської лікарні Ліверпуля. 

У своєму дослідженні фахівці описують, що в період з 14 березня по 30 квітня 2020 року в Королівську університетську лікарню Ліверпуля надійшли 5 COVID-19–пацієнтів з симптомами, схожими на гострий панкреатит та ознаками метаболічного синдрому.

Цікаво, що всі 5 пацієнтів – чоловіки. Їхній середній вік 42 роки й всі вони мали надмірну вагу або ожиріння з відповідними ускладненнями (підвищений рівень цукру та холестерину в крові).

Втім, раніше ці чоловіки ніколи не мали симптомів панкреатиту. Серцево-судинних захворювань та каменів в жовчному міхурі у них також немає. 

Після проведення КТ черевних порожнин, лікарі виявили у чоловіків тимчасовий стеатоз печінки від помірного до тяжкого ступеня, який швидко регресував. Фахівці помітили, що характер запалення підшлункової залози у пацієнтів дещо незвичайний – легкий набряк без значного некрозу підшлункової та з виразним запаленням дванадцятипалої кишки.

Окрім цього, всі симптоми супроводжувалися глибокою системною запальною відповіддю і різким підвищенням рівня С-реактивного білка.

Зазначимо, гострий панкреатит - це стан, під час якого за досить короткий термін запалюється підшлункова залоза. Під час гострого панкреатиту у людини можуть виникнути кольки, здуття живота, блювота і діарея. Серцебиття прискорюється, а температура підвищується.

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Коронавірус, Коронавірус в Україні, Симптоми хвороби, Симптоми захворювання.

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Телеграф
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