Вибухове поєднання: цей напій стане Вашим справжнім другом

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Оновлено 18:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Лікарі розповіли, у чому полягає користь теплої води з цитрусовими.

Фахівці радять щодня вживати теплу воду з додаванням цитрусових – така звичка сприяє здоров'ю порожнини рота і серцево-судинної системи, уповільнює старіння, підсилює імунні функції, а також володіє іншими плюсами для здоров'я.

Літо – найкращий час для того, щоб закріпити у своєму способі життя корисну звичку пити воду. Багато лікарів-дієтологів рекомендують її теплий варіант з додаванням цитрусових: такий напій має багато плюсів в плані поліпшення здоров'я. Плоди цитрусових є відмінним джерелом важливих поживних речовин, включаючи фолат, калій. Фолат, зокрема, «працює» в зв'язці з вітаміном С, сприяючи виробленню еритроцитів. Калій допомагає регулювати кров'яний тиск. Таким чином, пити теплу воду з додаванням цитрусових корисно для зміцнення імунітету, кращого захисту організму від виникнення інсульту, інших серцево-судинних захворювань. Про плюси її вживання розповіли зарубіжні фахівці виданню Natural Health News, передає medikforum.

Підсилює імунні функції. Вітамін С є однією з найпотужніших поживних речовин, що зміцнюють імунітет. Змішування соку цитрусових з водою наповнює організм потрібною кількістю даного вітаміну, що допомагає йому відбивати атаки хвороботворних патогенів.

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Активізує травлення. Ще один плюс теплої води з додаванням цитрусових – вона стимулює виділення шлункового соку, що допомагає розщеплювати їжу. Це захищає від здуття живота, запорів.

Покращує здоров'я порожнини рота. Завдяки насиченості вітаміном С цитрусові мають сильну антибактеріальну дію, що допомагає в боротьбі з запальними явищами у роті, гінгівітом.

Усуває ознаки старіння. Цитрусові плоди повні рослинних сполук, флавоноїдів, що є потужними антиоксидантами. Під їхнім впливом зменшується прояв ознак старіння, включаючи пігментні плями, зморшки.

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Допомагає у втраті ваги. Пийте воду разом з фрагментами фруктів – вони є джерелом рослинного волокна, вбирає надлишки води, холестерину, глюкози в кишечнику, тим самим яке сприяє втраті ваги. Рідина, в свою чергу, заповнює шлунок, допомагає не переїдати і скорочувати кількість калорій.

Бореться з вірусними інфекціями. Пиття теплої води з додаванням цитрусових ефективно очищає рот і горло від хвороботворних мікроорганізмів, здатних викликати розвиток герпесу, ангіни, тонзиліту.

Нейтралізує дію кофеїну. Така вода – відмінний альтернативний напій для людей, що захоплюються кавою. Кава, хоча і поживна, але може мати негативні наслідки, якщо вживається дуже часто.

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Вода, Поради, Напій, Цитрусові.

Автор:

Телеграф
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