Ліки, запропоновані Трампом більше не тестують

Учасники дослідження, які ще не закінчили курс, можуть його завершити або відмовитися. Про це повідомляє Reuters.

Всесвітня організація охорони здоров’я зупиняє тестування протималярійного препарату Гідроксихлорохін через його доведену неефективність у лікуванні хворих на COVID-19.

Дослідження препарату просував президент США Дональд Трамп, який вважав, що препарат виліковує від коронавірусу.

Крім підтвердженої неефективності у лікуванні інфікованих, науковці також зауважили, що гідроксихлорохін не впливає на зниження показника смертності від COVID-19. Тому набір нових пацієнтів для експерименту зупинили.

Учасники дослідження, які ще не закінчили курс, можуть його завершити або відмовитися.

ВООЗ привітала результати дослідження Дексаметазону оксфордських науковців, що може допомогти у лікуванні пацієнтів зі складною формою коронавірусу.

Згідно з висновками дослідження, вживання Дексаметазону сприяло зменшенню смертності приблизно на третину серед людей на ШВЛ, а також на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки.

Дексаметазон з 1950-х років використовують для лікування ревматоїдного артриту, астми, запалення очей і лікування пацієнтів із набряком мозку.