Що таке сонячний удар, як його уникнути і пережити

Розповідаємо, що таке теплове виснаження, тепловий удар, та як від них уберегтися. Гаряче літо з пахким жасмином, полуницями та черешнями, нарешті дозволеними прогулянками у парках та виїздами на природу — ми так довго цього чекали впродовж безкінечної карантинної весни. Але коли термометри починають впевнено показувати +30, а то й більше, — варто бути дуже обережними.

Теплове виснаження та тепловий удар — такі небезпеки підстерігають тих, хто забуває про правила виживання у спеку.

Причиною теплових травм, що очевидно, є зневоднення та перегрів. Стан теплового виснаження передує тепловому удару, і його можна не допустити, якщо вчасно зауважити симптоми та правильно діяти.

Головний біль, запаморочення, дезорієнтація, втрата апетиту, нудота, блювання, надмірне пітніння, бліда та липка на дотик шкіра, сильне відчуття спраги, спазми у м’язах, біль у животі, підняття температури до 38 градусів — це ознаки теплового виснаження.

Пришвидшення пульсу та часте дихання — теж підстави для тривоги.

«Ви відчуватимете сильне виснаження, багато пітнітимете та хотітимете пити — отже, природні механізми захисту від спеки та дегідратації все ще працюють», — пояснює директор відділення невідкладної допомоги нью-йоркської лікарні Mount Sinai доктор Пітер Ширер.

«Ваше тіло видає нормальну реакцію на аномальну ситуацію», — додає він.

Лікар радить завжди звертати увагу на колір сечі. Якщо замість прозорої вона стала темною та концентрованою — це сигнал про зневоднення.

«А це означає, що ви не зможете ефективно виділяти тепло через піт та випаровування, а це наражає вас на ризик перегріву», — наголошує він.

Причому ви не обов’язково відчуватимете, що вам спекотно.

«Насправді при перегріві - котрий при фізичній активності може призвести до теплового удару — людина може відчувати прохолоду, навіть на спеці», — каже інструктор ЛФК Майкл Бергерон.

Це відбувається тому, що тіло, щоб захистити себе, починає продукувати білки гострої фази запалення, а вони заважають процесу терморегуляції. Тобто організм перегріватиметься, але при цьому шкіра може бути прохолодною, навіть із «мурашками».

Симптоми теплового виснаження зазвичай однакові у дітей та дорослих. Але малюки, які перегрілися, також можуть ставати млявими й сонними.

У більшості випадків на цьому етапі біді можна зарадити, охолодивши тіло. Перш за все, треба перебратися у прохолодне місце та попити води — краще холодної, з інтервалом у 15 хвилин. Ще можна додати чайну ложку солі на літр, щоб поповнити дефіцит електролітів.

«Якщо хтось перегрівся, ви можете ослабити його одяг — переконайтеся, щоб не було нічого здавлюючого, зніміть непотрібне», — каже Ширер.

Краще прилягти, трохи припіднявши ноги — до мозку краще надходитиме кров, і не буде ризику впасти, якщо запаморочиться у голові. Охолодити шкіру можна за допомогою змоченої губки або ж просто бризкати водою, якщо нема змоги занурити у неї все тіло. Дуже непогано буде прикласти щось холодне до шиї, паху та під пахви, увімкнути вентилятор.

Якщо ви зробили все вчасно та правильно, упродовж 30 хвилин має полегшати. Але це не каже про те, що треба чимшвидше знову мчати на пляж. Лікарі радять до кінця дня дати тілу перепочити.

Коли ж мова вже йде про тепловий удар, — треба негайно викликати швидку. Симптоми теплового удару дуже подібні, але відрізнити його від теплового виснаження можна за кількома критеріями.

При тепловому ударі температура тіла значно вища, вона може навіть перевалити за 40 градусів. Тіло перестає пітніти. Шкіра може набути червоного кольору. Іноді настає сильне збудження, агресія, навіть марення, мова стає нерозбірливою.

«І це справді небезпечно, бо коли ваша свідомість сплутана, ви не зробите нормальних речей для того, щоб себе охолодити, наприклад, пошукати затінок чи дістати воду», — говорить Ширер.

Звісно, бити на сполох треба, й якщо виникає задишка, починаються судоми, чи людина непритомніє. Або коли вищезгадані 30 хвилин минули, але ліпше не стає. Адже наслідки теплового удару можуть бути справді страшними: відмова печінки та нирок, аритмія, серцева недостатність, кома, смерть.

До групи ризику, перш за все, належать діти до 4 років та дорослі, старші за 65. Їхній організм найповільніше адаптується до спеки. Хронічні захворювання серця, нирок та легень, діабет, гіпертонія, зайва вага (або, навпаки, дефіцит маси тіла) — це теж привід поберегтися у спеку.

Також ризик теплового виснаження та теплового удару може підвищуватися при прийомі певних ліків, наприклад, протиалергічних препаратів, антидепресантів, транквілізаторів, діуретиків тощо.

Дуже пильними у спеку варто бути тим, хто колись уже переживав теплову травму і не бажає повторення цього, м’яко кажучи, неприємного досвіду.