У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб

Всього у світі 8,641,120 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2,219,976), Бразилія (1,032,913), Росія (568,292), Індія (380,532), Велика Британія (303,283), Іспанія (245,575), Перу (244,388), Італія (238,011), Чилі (231,393), Іран (200,262), Франція (196,083), Німеччина (190,299) і Туреччина (185,245).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 119,112 осіб, Бразилії — 48,954, Великій Британії — 42,546, Італії — 34,561, Франції — 29,620 та Іспанії — 28,315. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.
Нагадаємо, в Україні вже 34 984 випадків COVID-19, за добу новий антирекорд – 921.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.