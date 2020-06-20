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У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб

У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб
07:16 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 459,468 осіб. У свою чергу, одужали 4,233,602 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 8,641,120 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2,219,976), Бразилія (1,032,913), Росія (568,292), Індія (380,532), Велика Британія (303,283), Іспанія (245,575), Перу (244,388), Італія (238,011), Чилі (231,393), Іран (200,262), Франція (196,083), Німеччина (190,299) і Туреччина (185,245).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 119,112 осіб, Бразилії — 48,954, Великій Британії — 42,546, Італії — 34,561, Франції — 29,620 та Іспанії — 28,315. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня

Нагадаємо, в Україні вже 34 984 випадків COVID-19, за добу новий антирекорд – 921.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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Коронавірус, Covid-19, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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