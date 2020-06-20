У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб

Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 459,468 осіб. У свою чергу, одужали 4,233,602 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).