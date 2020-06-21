Які існують основні переваг чорного чаю

Отже, чому вживання чорного чаю корисно для вас і вашого організму:
Надає енергію
У чорному чаї менше кофеїну, але якість кофеїну покращує обмін речовин в організмі і функцію нирок. Це також сприяє поліпшенню кровопостачання мозку. Мало того, він стимулює дихальну систему.
Здорове серце
Згідно з науковими дослідженнями, вживання чорного чаю два рази в день знижує ризик інсульту на 21%.
Здоров'я порожнини рота
Чорний чай особливо корисний для зубів, оскільки він не лише зменшує утворення зубного нальоту, але і створює захисний бар'єр проти бактерій, які викликають руйнування зубів.
Антиоксиданти
Мало того, чорний чай багатий поліфенолами, які запобігають дію вільних радикалів, допомагаючи підтримувати життєздатність клітин організму.
Здорові кістки
До того ж цей напій допомагає зміцнити кістки організму, а також допомагає запобігти такі захворювання, як артрит.
Знижує ризик розвитку діабету
Згідно з різними дослідженнями, люди, які п'ють дві чашки чорного чаю в день, мають 70% шансів не захворіти на діабет 2 типу.
Зняття стресу
Чорний чай має тривалі заспокійливі властивості, оскільки в ньому є амінокислота, яка може знизити вироблення кортизолу, який вважається гормоном стресу.
Мало того, чорний чай дуже корисний для травної системи. До того ж він покращує обмін речовин. Але, варто знати, що чорний чай повинен бути якісний без добавок.