Які існують основні переваг чорного чаю

З використанням різних методів обробки, обидва зроблені з листя рослини Camellia Sinesis, інформує Ukr.Media.

Отже, чому вживання чорного чаю корисно для вас і вашого організму:

Надає енергію

У чорному чаї менше кофеїну, але якість кофеїну покращує обмін речовин в організмі і функцію нирок. Це також сприяє поліпшенню кровопостачання мозку. Мало того, він стимулює дихальну систему.

Здорове серце

Згідно з науковими дослідженнями, вживання чорного чаю два рази в день знижує ризик інсульту на 21%.

Здоров'я порожнини рота

Чорний чай особливо корисний для зубів, оскільки він не лише зменшує утворення зубного нальоту, але і створює захисний бар'єр проти бактерій, які викликають руйнування зубів.

Антиоксиданти

Мало того, чорний чай багатий поліфенолами, які запобігають дію вільних радикалів, допомагаючи підтримувати життєздатність клітин організму.

Здорові кістки

До того ж цей напій допомагає зміцнити кістки організму, а також допомагає запобігти такі захворювання, як артрит.

Знижує ризик розвитку діабету

Згідно з різними дослідженнями, люди, які п'ють дві чашки чорного чаю в день, мають 70% шансів не захворіти на діабет 2 типу.

Зняття стресу

Чорний чай має тривалі заспокійливі властивості, оскільки в ньому є амінокислота, яка може знизити вироблення кортизолу, який вважається гормоном стресу.

Мало того, чорний чай дуже корисний для травної системи. До того ж він покращує обмін речовин. Але, варто знати, що чорний чай повинен бути якісний без добавок.