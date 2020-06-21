Правильне тренування влітку: поради для здорового заняття спортом

Як правильно займатися спортом влітку, інформує Ukr.Media.

Свіже повітря, сонце, поки ще не пильна зелень — все це набагато приємніше, ніж тренування в чотирьох стінах.

Однак у фізичних навантажень на вулиці теж є свої недоліки, і, щоб заняття приносили лише користь та задоволення, варто дотримуватися деяких правил.

Не займайтеся на спеці

Не потрібно тренуватися на вулиці, якщо температура повітря там більше схожа на температуру плавлення металів. Користь від такого заняття ви навряд чи отримаєте, проте зможете стати «щасливим» власником теплового удару і його наслідків: головного болю, нудоти, слабкості. Виходьте на тренування рано вранці або ввечері, коли сонце близько до заходу і стає прохолодно.

Користуйтеся сонцезахисними засобами

Не забувайте, що сонячні промені можуть бути не лише приємними, а й шкідливими, і користуйтеся сонцезахисними засобами перед виходом на вулицю. Особливо якщо ви пішли туди не просто сміття винести, а на довгий час. Якщо сонце дуже яскраве, одягайте окуляри, щоб світло не заважало вам спокійно займатися.

Пийте більше води

При інтенсивних фізичних навантаженнях в теплу пору року може швидко настати зневоднення. Тому завжди беріть з собою хоча б невелику пляшку води і пийте маленькими ковтками протягом всього тренування.

Будьте обережними

Будьте уважнішими, коли займаєтеся на вулиці. Дивіться під ноги, щоб не спіткнутися об коріння і каміння або не наступити на щось малоприємне, не послизнутися на траві. Ну і звичайно по можливості не перебувайте довго під прямими сонячними променями.

Обирайте правильний одяг та взуття

У правильному одязі для тренування на самому початку тренування повинно бути прохолодно, якщо вам жарко ще до заняття, значить, потрібно обрати собі легший тренувальний костюм.

Що стосується взуття — не варто все на світі робити у в'єтнамках або капцях, навіть якщо на вулиці літо. Спортом краще займатися в зручних кросівках.