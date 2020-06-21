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Яка користь соків та фрешів для дітей

Яка користь соків та фрешів для дітей
Оновлено 16:50 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Вживання фруктів, особливо цільних, має масу переваг для здоров'я. Маленькі діти, які п'ють дві чашки 100% фруктового соку в день, харчуються краще і корисніше в підлітковому віці, бо їдять більше фруктів, вважають вчені, інформує Ukr.Media.

При цьому вживання дітьми напоїв з високим вмістом цукру не призводило до ризику надмірної ваги.

Американські вчені спостерігали за дітьми протягом 10 років і виявили, що підлітки, які в дитинстві активно пили фруктові соки, харчуються правильніше і мають більш здоровий раціон, повний фруктів, ніж їх однолітки, які випивали у дитинстві менше половини чашки соку в день.

Провідний дослідник, доктор Лінн Мур з Бостонського університету, сказав: «Ми знаємо, що споживання свіжих фруктів, а також якість дієти зазвичай знижуються з раннього дитинства до підліткового віку. Діти, які споживали близько 1,5 склянок 100-відсоткового фруктового соку на день протягом дошкільного віку, як правило, підтримували більш здорову дієту в підлітковому віці, на відміну від дітей, які випивали менше половини чашки в день в дошкільному віці».

Дослідження показало, що ті, хто випивав одну або кілька чашок фруктового соку в день, коли їм було від трьох до шести років, мали "значно більш високу" кількість свіжих фруктів у своєму раціоні до 14-17 років у порівнянні з тими, хто випивав менше половини чашки в день в більш ранньому віці.

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Не було ніяких змін в індексі маси тіла від вживання фруктового соку, попри побоювання з приводу великої кількості цукру в таких напоях.

Доктор Мур додав, що вживання фруктів, особливо цільних, має масу переваг для здоров'я протягом усього життя. Відмова від вживання соку в ранні роки життя може ненавмисно вплинути на еволюцію харчової поведінки.

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Сок, Фреши, Діти, Літо.

Автор:

Телеграф
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