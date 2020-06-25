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Показник активних хворих на COVID-19 перевищив допустиму норму

Показник активних хворих на COVID-19 перевищив допустиму норму
14:13 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
В Україні станом на ранок 25 червня зареєстровано понад 40 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Коли ми визначались з цим критерієм (показником активних хворих на 100 тис. населення – УНІАН), вже знаходились в умовах адаптивного карантину, вже працювала стратегія стримування, яку ми обрали, цей показник активних хворих складав близько 37 на 100 тисяч населення. На сьогодні він складає близько 50, і це відбулось у нас практично за 10 днів - ми пройшли цей шлях від 37 до 50", - заявив він.

За словами голови МОЗ, фахівці обирали той критерій захворюваності, який був в країні на час впровадження адаптивного карантину (22 травня).

Крім того, Степанов констатував, що ЄС поки що не визначився з критеріями в’їзду на територію Євросоюзу громадян третіх країн. Актуальну інформацію щодо правил відвідування громадянами України інших країн можна отримати на офіційному сайті МЗС.

"Європейські країни ще визначаються щодо послаблення карантинних заходів стосовно в’їзду громадян третіх країн на територію Євросоюзу. Починаючи з 15 червня, було прийнято рішення щодо скасування обмежень перетину (кордонів) в середині ЄС. Зараз вони визначаються, по яких критеріях вони будуть діяти далі, щоб це була загальна позиція ЄС", - зауважив міністр.

В Україні станом на ранок 25 червня зареєстровано понад 40 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них більш як 1 тис. летальних, 17 тис. 758 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 994 нові випадки.

У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб

23 червня показник захворювання на COVID-19 в Україні перетнув межу у 40 випадків на добу на 100 тисяч населення і Україна потрапила до "червоної зони" за показником захворюваності.

Список "червоних і зелених країн" формує МОЗ. Інформацію від МОЗ Держприкордонслужба отримує кожні три дні.

Зокрема, під час карантину пропуск осіб з-за кордону буде здійснюватися в залежності від того наскільки поширене захворювання COVID-19 в країні, з якої прибула людина.

Країнами "червоної" зони вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. населення.

При в'їзді в Україну обсервацію не повинні проходити в разі, якщо людина не є громадянином країни, яка відноситься до "червоної зони", або не була там останні два тижні.

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Все по темі:

МЗС, МОЗ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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