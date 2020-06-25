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Європейське агентство порекомендувало перший препарат для лікування COVID-19

Європейське агентство порекомендувало перший препарат для лікування COVID-19
19:50 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Йдеться про засіб Veklury (ремдесивір) для дорослих і підлітків віком від 12 років з пневмонією, яким необхідний додатковий кисень. Про це сказано в заяві на сайті агентства.

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало перший препарат для лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

"Комітет з лікарських засобів Європейського агентства з лікарських засобів рекомендував надати засобу Veklury (ремдесивір) обумовлене реєстраційне свідоцтво для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків віком від 12 років з пневмонією, яким необхідний додатковий кисень", - йдеться в повідомленні.

В агентстві підкреслили, що ремдесивір є першим медичним препаратом від COVID-19, який дозволений в Європейському Союзі.

Також зазначається, що дані стосовно ремдесивіру були проаналізовані у доволі короткий час – з 30 квітня до 5 червня, моменту подання заявки на отримання дозволу на збут цього препарату.

Наразі оцінювання завершилося сьогоднішньою рекомендацією, яка, в основному, ґрунтується на даних дослідження NIAID-ACTT-11, спонсорованого Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань США.

Крім того, в рамках цього дослідження аналізувалася ефективність запланованого 10-денного курсу застосування засобу ремдесивір більше ніж однією тисячею пацієнтів з COVID-19. Препарат ремдесивір порівнювали з уявним лікуванням (плацебо), а головним показником ефективності був час одужання пацієнтів.

Зокрема, у цілому дослідження продемонструвало, що пацієнти, яких лікували ремдесивіром, виліковувалися після приблизно 11 днів у порівнянні з 15 днями у пацієнтів, яких лікували методом плацебо. У пацієнтів з важким захворюванням, які становили близько 90% осіб, що брали участь у дослідженні, час на одужання становив 12 днів при вживанні ремдесивіру і 18 днів – при лікуванні завдяки плацебо.

Разом з тим, не спостерігалося жодної різниці під час одужання у пацієнтів, які почали приймати ремдесивір, коли вони вже перебували на штучній вентиляції легенів або на екстракорпоральній мембранній оксигенації.

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Також наразі збираються дані для остаточного аналізу щодо пацієнтів, що померли у період до 28 днів після початку прийому препарату.

В агентстві повідомили, що ремдесивір вводиться шляхом крапельних вливань у вену. Крім того, його застосування обмежується у тих медичних установах, де за пацієнтами уважно спостерігають. Також перед і під час лікуванням треба належним чином спостерігати за функціонуванням печінки і нирок, а лікування слід починати з введення 200 мг у перший день, після чого вводиться на день 100 мг щонайменше впродовж наступних чотирьох днів, але не більше 9 днів поспіль.

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Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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