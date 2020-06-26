Українці останнім часом легше переносять COVID-19

Лікарка, однак, зауважила, що не варто думати, ніби в Україні все так добре із поширенням коронавірусу, у порівнянні з іншими країнами. Про це у коментарі ТСН.ua розповіла епідеміологиня, завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні "Охматдит" Катерина Сояк.

Зараз в Україні спостерігається послаблення перебігу хвороби COVID-19, у багатьох вона перебігає безсимптомно.

"Те, що я спостерігаю серед своїх знайомих лікарів та їхніх пацієнтів, зараз хвороба COVID-19 перебігає відносно легко, а у деяких – взагалі безсимптомно", – зазначила епідеміолог.

Сояк додала, що тестів на антитіла люди роблять вкрай мало, тому вони часто навіть не здогадуються, що перехворіли COVID-19.

Лікарка, однак, зауважила, що не варто думати, ніби в Україні все так добре із поширенням коронавірусу, порівняно з іншими країнами. "У нас просто обмежений ресурс щодо тестування. Так, у нас роблять тести якісно і досить швидко. Але ресурс обмежений. Було б більше тестувань, був би вищий рівень захворюваності", – переконана епідеміологиня.

Нагадаємо, в Україні на ранок 26 червня зафіксували новий антирекорд - 1109 нових випадків коронавірусу.