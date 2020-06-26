ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв

Поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на Іспанський грип на початку 20-го століття.

Мільйони людей можуть померти, якщо у світі станеться друга хвиля епідемії коронавірусу, попереджають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Про це в ефірі італійського телебачення заявила Раньєрі Гуерра, помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань, передає Громадське з посиланням на CNN.

За її словами, поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на Іспанський грип на початку 20-го століття.

"Іспанський грип поводив себе так само, як і COVID: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей", - сказала вона.

Нагадаємо, що раніше у ВООЗ заявили, що пандемія викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 усе ще прискорюється, а її наслідки будуть відчутними ще десятки років.