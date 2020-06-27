Шокуюча заява: Зайва вага має ще один небезпечний наслідок

Вчені з Університетського коледжу Лондона заявили, що ожиріння значно збільшує ризик розвитку деменції.

Згідно з результатами їх дослідження, навіть якщо людина, у якої було ожиріння, скинув зайву вагу, підвищена ймовірність розвитку деменції залишається протягом 15 років після цього.

Дослідники проаналізували дані про стан здоров’я більше 6,5 тис. пацієнтів в Англії віком більше 50 років. Потім вчені розрахували індекс маси тіла (ІМТ) всіх респондентів.

Щоб визначити ІМТ, потрібно поділити вагу людини у кілограмах на квадрат його зростання у метрах. Наприклад, якщо ваш зріст — 1,8 м, а вага — 80 кг, показник ІМТ у вас буде 24,6 (80: (1,8*1,8)).

За рекомендаціями ВООЗ, нормою є ІМТ від 18,5 до 25. Все, що нижче ІМТ 18,5, вважається дефіцитом маси тіла, а ІМТ від 25 до 30 говорить про надмірну вагу. Ожирінням різного ступеня вважається ІМТ від 30 до 40 і більше.

У своїй новій роботі вчені з Англії пишуть, що у людей з ІМТ вище 30 ризик розвитку деменції є на 31% вище, ніж у людей з ІМТ в діапазоні 18,5−24,9.

Особливо це стосувалося жінок, — у них такий ризик збільшений на 39% для пацієнток з високим ІМТ. Причому, цей показник не залежав від віку респондентів, їх утворення, сімейного стану, куріння, генетики та наявності хвороб на кшталт діабету і гіпертонії.

«ІМТ і стан окружності талії повинні контролюватися, щоб уникнути порушення обміну речовин. Отже, зниження ваги до оптимального рівня рекомендується шляхом прийняття здорових і збалансованих режимів харчування, таких як середземноморська дієта, відповідні фізичні вправи і зниження споживання алкоголю протягом усього дорослого життя», — говорить автор дослідження доктор Доріна Кадар.