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Яка користь від регулярного плавання

Яка користь від регулярного плавання
Оновлено 06:10 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Варто взяти собі за звичку і плавати регулярно від 3-5 разів на тиждень для найкращого ефекту, інформує Ukr.Media.

Плавання дуже корисний вид спорту, який здатний творити в буквальному сенсі слова дива з тілом людини і змінити його на краще. Причому позитивні зміни можуть відбутися абсолютно в будь-якому віці. Мало того, що плавання здатне повернути стрункість тілу і прибрати недоліки у вигляді зайвих кілограмів, так воно ще й рятує від депресії та стресу.

Легені почнуть краще працювати

Якщо регулярно плавати, то можна зміцнити легені. Завдяки численним дослідженням, вчені змогли з'ясувати той факт, що плавання в цьому плані навіть краще знаменитої йоги. Цей вид спорту відмінно підвищує еластичність м'язів як грудей, так і легенів.

Суглоби стануть краще працювати

Якщо в суглобах виникає регулярний біль, то звичайно ж слід відвідати лікаря і зволікати не варто. Однак якщо є артрит, то плавання є просто на просто ідеальним видом спорту. Річ у тім, що воно допомагає помітно знизити ризик загострення цієї страшної хвороби суглобів.

Відмінно зміцнює спину

Багато людей страждають із-за хронічного болю спини та причин їх виникнення безліч, особливо при сидячій роботі. Але плавання допомагає наростити м'язи на спині і тим самим значно послаблює біль. Крім того, це ще і відмінна розминка.

Відмінний спалювач калорій

Всього лише тричі в тиждень слід плавати для того, щоб активно спалювати свої калорії і тим самим позбавлятися від зайвих кілограмів. Якщо займатися цим видом спорту протягом півгодини, то можна спалити цілих 500 калорій. Іншими словами, плавання — ідеальний вид спорту для тих, хто хоче схуднути, а також для тих, хто ретельно стежить за своєю фігурою і намагається підтримувати її в стрункості.

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Помітно сповільнюється старіння організму

Ще одним величезним плюсом плавання є той факт, що воно помітно уповільнює процес старіння. І це довело одне з досліджень вчених фахівців. Досить плавати лише 3-5 разів на тиждень для найкращого ефекту.

Сон стане набагато кращим

Плавання — це немов чудовий напій для мозку і сну. Цей вид спорту дуже добре допомагає при такій проблемі, як безсоння. Особливо це актуально для тих, хто часто страждає від стресів і депресій, які і не дають нормально спати.

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Спорт, Организм, Плавання.

Автор:

Телеграф
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