Вчені з’ясували, що ознаки майбутнього діабету можна виявити у дітей з 8-річного віку

Вчені заявили, що ознаки розвитку діабету в зрілому віці можна виявити у дітей з 8 років. Аналізу холестерину в крові може оцінити передумови до діабету за 50 років до діагностики хвороби.

Як відомо, діабет розвивається поступово, і його можна діагностувати у будь-якому віці за допомогою біохімічного аналізу глюкози, гемоглобіну і фруктозаміну у крові.

Однак, згідно з новим дослідженням учених з Брістольського університету, ознаки майбутнього діабету можна визначати навіть у дітей у ранньому віці.

«Ми знали, що діабет не розвивається за одну ніч. Але ми не знали, наскільки рано у житті можуть проявлятися ознаки хвороби, і як виглядають ці ранні ознаки», — говорить співавтор дослідження епідеміолог Джошуа Белл.

Вчені провели біохімічний аналіз крові близько 4000 людей віком 8, 16, 18 і 25 років, і постаралися визначити за допомогою цього ранні ознаки розвитку діабету другого типу.

Автори роботи заявили, що попри те, що діабет в основному проявляється у зрілому віці, перші передумови до розвитку цієї хвороби можна виявити за 50 років до її діагностування.

Зокрема, вчені підтвердили, що ознаки розвитку майбутнього діабету можна виявити у дітей з 8-річного віку.

Для цього достатньо проаналізувати рівень холестерину у крові: наприклад, якщо у восьмирічної дитини буде низький рівень «хорошого» холестерину ЛВЩ (ліпопротеїни високої щільності), і високий рівень «поганого» холестерину ЛНЩ (ліпопротеїни низької щільності), — у такої дитини будуть вищі шанси на розвиток діабету у зрілості.

«Хороший» холестерин ЛВП переносить жирові молекули в організмі, і зберігається в його клітинах. У свою чергу, «поганий» холестерин ЛНП осідає на стінках судин, і часто стає причиною серцево-судинних захворювань.

«Ми говоримо про вплив сприйнятливості, а не про саме клінічне захворювання. Це не означає, що молоді люди вже мають діабет; це тонкі відмінності у метаболізмі молодих людей, які більш схильні до розвитку хвороби у подальшому житті», — пояснює Белл.

Вчені припускають, що їх відкриття дозволить втрутитися у розвиток діабету і попередити захворювання, поки воно не стане небезпечним для організму. Автори дослідження також планують розробити методи превентивного лікування діабету.

Кілька місяців тому вчені з Центру по контролю і профілактиці захворювань США заявили, що пацієнти з діабетом мають більш високі шанси загинути при зараження коронавірусом, ніж люди без діабету.

Фахівці припускають, що діабет викликає ускладнення з серцем при COVID-19, через які хвороба може протікати набагато важче і привести до летального результату.