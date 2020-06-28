На море на Одещину приїхали десятки тисяч туристів: влада нагадала про карантин

На цих вихідних до Одещини прибули десятки тисяч туристів. У регіоні планують зберегти тенденцію найпопулярнішого місця відпочинку до кінця сезону, тому просять дотримуватися карантину. Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций.

“Цими вихідними до нашого регіону прибули десятки тисяч туристів на літній відпочинок. Пляжі, кафе та центральні вулиці міст заповнені відпочивальниками. Цього року, в період адаптивного карантину, Одещина стала найпопулярнішим місцем відпочинку українців. І ми хочемо зберегти цю тенденцію щонайменше до закінчення сезону, а по можливості й на подальші місяці”, — написав Куций.

За його словами, для цього потрібно дотримуватися правил карантину:

1. Носити маски та вимагати цього у працівників всіх закладів. 2. Частіше мити руки. 3. Тримати соціальну дистанцію як на пляжі, так й в магазинах та кафе. 4. Повідомляти поліцію про порушення санітарних правил для оперативного реагування.

“Якщо раніше Одещина мала один з найкращих показників щодо поширення коронавірусної інфекції, то сьогодні кількість захворілих на добу значно вища. За минулу добу наші лабораторії зафіксували діагноз у 34 осіб, а загальна кількість "активних“ випадків складає 831. За тиждень кількість пацієнтів зросла на 365 осіб”, — додав Куций.

Нагадаємо, в Одеській області готуються до ймовірної повені, мобілізовано керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ.