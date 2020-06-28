Яка дистанція захистить від коронавірусу

Визначаючи безпечну відстань, потрібно врахувати безліч чинників.

Яку відстань можна вважати безпечною, якщо йдеться про поширення COVID-19? Відповідь залежить від того, де ви живете.

Китай, Данія і Франція рекомендують дотримуватися дистанції 1 метр, Австралія, Німеччина та Італія — 1,5 метра, Штати — 6 футів або 1,8 метра. Великобританія тим часом збирається послабити відповідну вимогу, чим викликала несхвалення провідних вчених.

Насправді ми поки не знаємо напевно, яка відстань у випадку з коронавірусом буде достатньою. Недавнє дослідження показало, що в палаті для хворих на COVID-19 вірус поширюється в радіусі 4 метрів від пацієнтів. Разом з тим, автори іншого дослідження, розрекламованого ВООЗ, стверджують, що ризик зараження помітно знижується на відстані 1 метра, і чим більша ця відстань, тим менша небезпека.

Чому варіантів «безпечних» дистанцій так багато? Тому що в питанні соціального дистанціювання необхідно враховувати цілу низку змінних факторів. Ось чотири найважливіших з них.

Коли ми дихаємо, говоримо, кашляємо або чхаємо, тисячі крапель вилітають у нас з рота і з носа. Розмір цих крапель може бути різним: одні — діаметром кілька міліметрів, інші — у тисячі разів менше. Більші краплі, що містять більшу кількість вірусних частинок, швидше осідають на поверхні під дією сили тяжіння. Дрібніші, які містять менше частинок, можуть залишатися в повітрі годинами.

Кількість і розмір крапель залежить від того, за яких обставин вони виділяються. Під час кашлю їх утворюється особливо багато, і серед них найбільше великих. У процесі дихання виділяється найменше крапель, і вони дрібніші. Швидкість, з якою краплі вилітають з дихальних шляхів, також має значення — під час чхання «радіус ураження» найбільший.