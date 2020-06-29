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Військових у Китаї провакцинують експериментальними ліками від COVID-19

Військових у Китаї провакцинують експериментальними ліками від COVID-19
17:37 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Центральна військова комісія Китаю схвалила використання серед військових експериментальної вакцини від коронавірусу, розробленої фармакологічною компанією CanSino Biologic. Про це повідомляє Bangkok Post.

"Китайські військові схвалили застосування вакцини проти коронавірусу в своїх рядах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Центральна військова комісія Китаю схвалила застосування вакцини, розробленої фармакологічною компанією CanSino Biologic, з 25 червня терміном на один рік.

Вакцина була розроблена у співпраці з Пекінським інститутом біотехнології Академії військово-медичних наук Китаю, вона успішно пройшла першу і другу фази клінічних випробувань.

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Результати випробування показали, що вакцина від CanSino володіє «хорошим профілем безпеки» і здатна запобігти захворювання, що викликається коронавірусом.

Як повідомлялося, в світі, за даними сайту Worldometers, виявлено 10 280 397 випадків COVID-19, з них 505 145 - летальні 5 580 959 осіб одужали.

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Все по темі:

Китай, Ліки, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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