Військових у Китаї провакцинують експериментальними ліками від COVID-19

Центральна військова комісія Китаю схвалила використання серед військових експериментальної вакцини від коронавірусу, розробленої фармакологічною компанією CanSino Biologic. Про це повідомляє Bangkok Post.

"Китайські військові схвалили застосування вакцини проти коронавірусу в своїх рядах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Центральна військова комісія Китаю схвалила застосування вакцини, розробленої фармакологічною компанією CanSino Biologic, з 25 червня терміном на один рік.

Вакцина була розроблена у співпраці з Пекінським інститутом біотехнології Академії військово-медичних наук Китаю, вона успішно пройшла першу і другу фази клінічних випробувань.

Результати випробування показали, що вакцина від CanSino володіє «хорошим профілем безпеки» і здатна запобігти захворювання, що викликається коронавірусом.

Як повідомлялося, в світі, за даними сайту Worldometers, виявлено 10 280 397 випадків COVID-19, з них 505 145 - летальні 5 580 959 осіб одужали.