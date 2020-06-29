Пандемія коронавірусу набирає обертів

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває вже півроку, і поки до завершення кризи ще далеко, заявили в понеділок у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Пандемія коронавірусу COVID-19 у світі триває вже півроку, і поки до завершення кризи ще далеко, заявили в понеділок у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Ми всі хочемо, щоб це (пандемія - ІФ) закінчилося ... Але жорстка реальність полягає в тому, що це все навіть не наближається до кінця", - сказав під час брифінгу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він зазначив, що "незважаючи на те, що багато країн у всьому світі домоглися деякого прогресу, насправді пандемія на глобальному рівні набирає темпів".

Дотепер понад 10 млн осіб у всьому світі заразилися COVID-19, кількість жертв перевищила 500 тис. Також від COVID-19 вже померли 500 тис. 306 осіб.