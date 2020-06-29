У ВООЗ заявили про прискорення пандемії коронавірусу

Голова організації пояснив, що обмеження в країнах дозволили пригальмувати розвиток хвороби, але не зупинили повністю її поширення. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус під час брифінгу, передає ТСН.

У світі прискорюється захворюваність на коронавірусну хворобу.

За його словами, наразі про завершення пандемії не йдеться.

"Більшість людей залишаються уразливими для вірусу. Йому ще є де розвернутися. Важка реальність полягає в тому, що ситуація ще не завершилася", - вважає Гебрейесус.

Він наголосив, що введені у різних країнах світу обмеження дозволили пригальмувати розвиток коронавірусу, але не зупинили поширення хвороби повністю. Крім того, ситуація ускладнилася через відновлення соціального життя

Гебрейесус нагадав, що 30 червня виповнитися півроку з моменту перших повідомлень про поширення вірусу в китайському місті Ухань. Він уточнив, що за шість місяців число підтверджених випадків зараження в світі досягло десяти мільйонів, а померли від ускладнень COVID-19 вже 500 тисяч інфікованих.

До слова, цього тижня ВООЗ скличе другу зустріч для оцінки прогресу в дослідженнях і розробці засобів боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, що понад 60% українців вважають, що кількість нових хворих на COVID-19 в Україні ще зростатиме - про це свідчать результати опитування.