Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи
Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи
У Києві відкриються перші три кав’ярні Starbucks
У Києві відкриються перші три кав’ярні Starbucks
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти

Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
20:02 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що за доступну для огляду історію людства, не було жодного століття, яке б уникнуло розвитку важкої пандемії. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Немає жодного століття, за доступну для огляду історію людства, яке уникнуло б розвитку пандемії дуже важкої. Остання добре вивчена - це іспанський грип. Тоді теж були обмежувальні заходи, великий сепсис. Я дуже вивчала це питання, взагалі грип - це одна з моїх улюблених тем в інфектології", - сказала Голубовська.

Вона зазначила, що коли була перша хвиля, вважали, що люди нагнітають. І до сих пір в одному з міст США є заборона на рукостискання.

В Україні понад 4,7 тисячі людей лежить у лікарнях із коронавірусом

"Але друга хвиля - вона викликала шок. Не просто вже у медичної громадськості. Вона була не просто могутніше. Тому я і боюся. Може я помиляюся, може бути через те, що ми зараз не бачимо зниження такого, як хотілося б бачити, сезонного, може бути, ми уникнемо ось такої трагедії осінньо-зимової, не знаю", - додала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Вчені, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
04 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
05 "Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти
Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
Список країн, куди можна полетіти на відпочинок
Заборгованість України по зарплаті у травні зросла на 4,9%
Заборгованість України по зарплаті у травні зросла на 4,9%
Австрія не дозволяє авіаперельоти Україні до 15 липня
Австрія не дозволяє авіаперельоти Україні до 15 липня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся