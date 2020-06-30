Ще жодне століття не обійшлося без пандемії - експерти

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що за доступну для огляду історію людства, не було жодного століття, яке б уникнуло розвитку важкої пандемії. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Немає жодного століття, за доступну для огляду історію людства, яке уникнуло б розвитку пандемії дуже важкої. Остання добре вивчена - це іспанський грип. Тоді теж були обмежувальні заходи, великий сепсис. Я дуже вивчала це питання, взагалі грип - це одна з моїх улюблених тем в інфектології", - сказала Голубовська.

Вона зазначила, що коли була перша хвиля, вважали, що люди нагнітають. І до сих пір в одному з міст США є заборона на рукостискання.

"Але друга хвиля - вона викликала шок. Не просто вже у медичної громадськості. Вона була не просто могутніше. Тому я і боюся. Може я помиляюся, може бути через те, що ми зараз не бачимо зниження такого, як хотілося б бачити, сезонного, може бути, ми уникнемо ось такої трагедії осінньо-зимової, не знаю", - додала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, Кабмін проводить підготовку лікарень до другої хвилі пандемії коронавірусу.