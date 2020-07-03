Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування коронавірусу

Європейська комісія оголосила про рішення видати офіційний ринковий дозвіл для препарату Remdesivir, який став першим офіційно визнаним на рівні ЄС медичним засобом для лікування COVID-19. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Цей дозвіл, який був оформлений за прискореною процедурою, був виданий за рекомендацією Європейського медичного агентства (EMA) та наступним погодженням з країнами-членами. Захист громадського здоров’я є ключовим пріоритетом Єврокомісії, тож, виходячи з цього, дані про Remdesivir були оцінені у виключно короткий період, протягом одного тижня після рекомендації EMA, хоча зазвичай ця процедура триває 67 днів", - йдеться у повідомленні.

Як зауважила з цього приводу єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес, сьогоднішнє рішення щодо авторизації ліків проти COVID-19 стало важливим кроком уперед у боротьбі з вірусом.

"Ми змогли надати цей дозвіл менш ніж за місяць після подання заявки, що демонструє готовність ЄС швидко діяти з метою запровадження нових шляхів лікування. Ми не втратимо жодної можливості у зусиллях із забезпечення людей надійними методами лікування або вакцинації", - наголосила єврокомісар.