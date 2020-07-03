Скачать
П'ятниця, 03.07.2020
На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19
На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19
Зеленський узаконив поняття "Кримінального проступку"
Зеленський узаконив поняття "Кримінального проступку"
Помер батько і тренер Хабіба Нурмагомедова
Помер батько і тренер Хабіба Нурмагомедова
Всі "моно": monobank запустив найбільшу рекламну компанію в історії бренду (Відео)
Всі "моно": monobank запустив найбільшу рекламну компанію в історії бренду (Відео)

Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування коронавірусу

Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування коронавірусу
17:24 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Європейська комісія оголосила про рішення видати офіційний ринковий дозвіл для препарату Remdesivir, який став першим офіційно визнаним на рівні ЄС медичним засобом для лікування COVID-19. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Цей дозвіл, який був оформлений за прискореною процедурою, був виданий за рекомендацією Європейського медичного агентства (EMA) та наступним погодженням з країнами-членами. Захист громадського здоров’я є ключовим пріоритетом Єврокомісії, тож, виходячи з цього, дані про Remdesivir були оцінені у виключно короткий період, протягом одного тижня після рекомендації EMA, хоча зазвичай ця процедура триває 67 днів", - йдеться у повідомленні.

Як зауважила з цього приводу єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес, сьогоднішнє рішення щодо авторизації ліків проти COVID-19 стало важливим кроком уперед у боротьбі з вірусом.

На Прикарпатті попри заборони, влаштували весілля - зафіксували спалах COVID-19

"Ми змогли надати цей дозвіл менш ніж за місяць після подання заявки, що демонструє готовність ЄС швидко діяти з метою запровадження нових шляхів лікування. Ми не втратимо жодної можливості у зусиллях із забезпечення людей надійними методами лікування або вакцинації", - наголосила єврокомісар.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Єврокомісія, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Користь і шкода меду для організму
02 Путін заявив, що Росія після розпаду СРСР ще не сформувалась як країна
03 Ольга Овдійчук і Дар’я Апанащенко потрапили до топ-10 кращих футболісток світу
04 Авіакатастрофа літака МАУ: Україна вестиме переговори з Іраном від імені п'яти країн
05 Легендарний форвард назвав Мессі "півтораметровим аутистом"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування коронавірусу
Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування коронавірусу
Депутати проголосували за додаткові 2 мільярди для подолання наслідків повеней
Депутати проголосували за додаткові 2 мільярди для подолання наслідків повеней
Меркель сумнівається щодо фінальної Brexit-угоди ЄС і Британії
Меркель сумнівається щодо фінальної Brexit-угоди ЄС і Британії
Синоптики попереджають про грози та град
Синоптики попереджають про грози та град
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся