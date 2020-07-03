ВООЗ закликала країни продовжити боротьбу з пандемією COVID-19

"Люди мають прокинутися. Цифри не брешуть. Реальна ситуація (у різних країнах - ІФ) не бреше", - сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.
Багато країн уже відмовилися від карантинних заходів, упроваджених у боротьбі з епідемією коронавірусу. Так, у суботу з 6:00 ранку за британським часом в Англії паби та ресторани зможуть почати приймати відвідувачів. Також у вихідні у Сполученому Королівстві запрацюють перукарні, кінотеатри та релігійні об'єкти.
Саудівська Аравія почала поступово послабляти карантинні заходи наприкінці травня, скасувавши заборони на переміщення усередині країни, знову відкривши мечеті й дозволивши працівникам повернутися на свої місця.
Тим часом коронавірус продовжує нестримно поширюватися в США. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тис. випадків за день у середньому, то останнім часом кількість нових інфікованих перевищує щодня 40 тис., зазначають західні ЗМІ.
Напередодні було опубліковано дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), в якому стверджується, що новий штам коронавірусу "став найбільш поширеною формою в глобальній пандемії".
При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що переважаючий штам - G614 - спричиняє тяжчі наслідки зараження, ніж первинний штам коронавірусу.