ВООЗ закликала країни продовжити боротьбу з пандемією COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) у п'ятницю знову закликали країни відмовитися від ілюзій про перемогу над коронавірусом і продовжувати вживати заходи для стримування поширення COVID-19, передають західні ЗМІ.

"Люди мають прокинутися. Цифри не брешуть. Реальна ситуація (у різних країнах - ІФ) не бреше", - сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

Багато країн уже відмовилися від карантинних заходів, упроваджених у боротьбі з епідемією коронавірусу. Так, у суботу з 6:00 ранку за британським часом в Англії паби та ресторани зможуть почати приймати відвідувачів. Також у вихідні у Сполученому Королівстві запрацюють перукарні, кінотеатри та релігійні об'єкти.

Саудівська Аравія почала поступово послабляти карантинні заходи наприкінці травня, скасувавши заборони на переміщення усередині країни, знову відкривши мечеті й дозволивши працівникам повернутися на свої місця.

Тим часом коронавірус продовжує нестримно поширюватися в США. Якщо ще два тижні тому в США повідомлялося про 22 тис. випадків за день у середньому, то останнім часом кількість нових інфікованих перевищує щодня 40 тис., зазначають західні ЗМІ.

Напередодні було опубліковано дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), в якому стверджується, що новий штам коронавірусу "став найбільш поширеною формою в глобальній пандемії".

При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що переважаючий штам - G614 - спричиняє тяжчі наслідки зараження, ніж первинний штам коронавірусу.