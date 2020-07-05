Скачать
Неділя, 05.07.2020
На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс
На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру
42-річний Буффон не збирається завершувати воротарську кар'єру
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак

Найбільш корисні продукти для зміцнення імунітету

Найбільш корисні продукти для зміцнення імунітету
14:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Експерти вважають, що зараз рано розслаблятися – в Україні ще не закінчилася перша хвиля коронавірусу, а нам вже пророкують другу. Здатність організму протистояти інфекції і ризик ускладнень багато в чому залежать від імунітету. Про це йдеться на сайті Ukrhealth.

«Здоровий спосіб життя – одна зі складових хорошого імунітету. Основи правильного харчування розроблені з урахуванням потреб організму, щоб отримувати всі необхідні нутрієнти. Також важливі антиоксиданти – вони допомагають імунній системі боротися із запальними процесами і мутаціями», - йдеться у повідомленні.

Важливо включити в раціон побільше фруктів і овочів. Особливо корисні для імунітету імбир, лимон, шипшина, полуниця, манго, томати, часник, чорниця, квашена капуста. До речі, квашена капуста та інші ферментовані продукти, наприклад, натуральний йогурт, надають підтримку кишковій мікрофлорі, яка теж є важливою складовою захисних сил організму.

Поради щодо захиститу від небезпечного впливу сонця

Особливо зверніть увагу на продукти, які містять велику кількість антиоксидантів. Це томати, гранати, малина, чорниця, цитрусові, морква, броколі, петрушка, куркума, волоські горіхи, какао, чорна смородина, солодкий перець, мигдаль, морська капуста, кешью та інші. Також багаті антиоксидантами зелений чай, натуральна кава і какао.

Також важливо звернути увагу на джерела заліза і корисних жирних кислот. Включіть в меню яловичу печінку, жирні сорти риби, авокадо, оливкову олію, буряк, яловичину, яблука, шпинат, ікру риб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Имунитет, Продукті, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стильні образи plus size на кожен день
02 The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
03 В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
04 Роналду забив свій перший гол в Серії А
05 Зеленський про масову бійку у Києві: вимагаю від Венедіктової та Авакова вжити заходів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
В Україні за добу підтвердили ще 823 випадки коронавірусу
Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів
Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн
В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки
В Одесі у День ВМС влаштували огляд військових кораблів та техніки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся