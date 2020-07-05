Найбільш корисні продукти для зміцнення імунітету

Експерти вважають, що зараз рано розслаблятися – в Україні ще не закінчилася перша хвиля коронавірусу, а нам вже пророкують другу. Здатність організму протистояти інфекції і ризик ускладнень багато в чому залежать від імунітету. Про це йдеться на сайті Ukrhealth.

«Здоровий спосіб життя – одна зі складових хорошого імунітету. Основи правильного харчування розроблені з урахуванням потреб організму, щоб отримувати всі необхідні нутрієнти. Також важливі антиоксиданти – вони допомагають імунній системі боротися із запальними процесами і мутаціями», - йдеться у повідомленні.

Важливо включити в раціон побільше фруктів і овочів. Особливо корисні для імунітету імбир, лимон, шипшина, полуниця, манго, томати, часник, чорниця, квашена капуста. До речі, квашена капуста та інші ферментовані продукти, наприклад, натуральний йогурт, надають підтримку кишковій мікрофлорі, яка теж є важливою складовою захисних сил організму.

Особливо зверніть увагу на продукти, які містять велику кількість антиоксидантів. Це томати, гранати, малина, чорниця, цитрусові, морква, броколі, петрушка, куркума, волоські горіхи, какао, чорна смородина, солодкий перець, мигдаль, морська капуста, кешью та інші. Також багаті антиоксидантами зелений чай, натуральна кава і какао.

Також важливо звернути увагу на джерела заліза і корисних жирних кислот. Включіть в меню яловичу печінку, жирні сорти риби, авокадо, оливкову олію, буряк, яловичину, яблука, шпинат, ікру риб.