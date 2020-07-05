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У Великій Британії будуть досліджувати вплив COVID-19 на організм

У Великій Британії будуть досліджувати вплив COVID-19 на організм
15:27 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
У дослідженні візьмуть участь 10 тисяч осіб. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на британське міністерство охорони здоров'я.

Велика Британія виділить близько 10,5 мільйонів доларів на дослідження впливу COVID-19 на людський організм в довгостроковій перспективі.

Наголошується, що вчені вивчать процеси, які супроводжують знаходження коронавірусу всередині людини, щоб зрозуміти, зокрема, як "працює" COVID-19 на прикладі людей, у яких захворювання протікає безсимптомно.

"По мірі того, як ми продовжуємо нашу боротьбу проти цієї глобальної пандемії, ми дізнаємося все більше і більше про вплив, який може мати ця хвороба, і не тільки на поточний стан здоров'я, але і на фізичне і душевне здоров'я в більш довгостроковій перспективі", – розповів глава МОЗ Великобританії Меттью Хенкок.

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У дослідженні, яке проведуть Університет Лестера і місцеві госпіталі, візьмуть участь 10 тисяч осіб. Зокрема, будуть взяті зразки крові і виділень з легких пацієнтів, які потім вивчать із застосуванням просунутої технології візуалізації. Отримані результати будуть використані для розробки нових форм персоналізованого лікування.

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Все по темі:

Велика Британія, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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