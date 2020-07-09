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Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом

Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом

Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
08:00 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com
Влітку організму дуже потрібне додаткове підживлення, адже через спеку тіло втрачає безліч корисних елементів. У цьому матеріалі ми розповімо вам про продукти, які допоможуть зберегти тонус у спекотну погоду.

Перша в нашому списку - звичайна негазована вода. Це найбільш важливий пункт, адже влітку слід випивати майже вдвічі більше води, ніж зазвичай. Це необхідно для того, щоб організм не зневоднювався від впливу високих температур. Вода допоможе зберегти хороше самопочуття, підтримає стан шкіри і волосся. Також саме завдяки великій кількості випитої води тіло зможе легше переносити спекотну погоду.

Влітку слід їсти вітамінні салати, ну а кращі овочі для спекотної пори року - огірки, листя салату, шпинат. Чому саме вони? Все просто: ці продукти допоможуть не тільки наситити тіло вітамінами і корисними елементами, але і дадуть додаткову вологу.

Дуже корисними є цитрусові. І вживати їх варто на тільки як самостійний продукт, але й як добавки. Наприклад, досить додати в пляшку зі звичайною водою кілька шматочків апельсину і лимону, і напій одразу ж стане більш корисним.

Обов'язково слід включити у свій літній раціон зелень. У ній містяться вітміни С, А, В, нікотинова і фолієва кислоти, солі кальцію, калій, залізо і фосфор. Зелень допомагає стабілізувати тиск, налагодити травлення і уникнути поганого самопочуття на сонці. Але пам'ятайте, що вживати зелень слід тільки в сирому вигляді, адже при будь-якій обробці вона втрачає всі свої корисні властивості.

Цікаво, що легше пережити спеку відмінно допомагає звичайний гарячий чай. Парадоксально, але теплі і гарячі напої набагато швидше втамовують спрагу, ніж холодні. Також вони прогрівають тіло і тому дозволяють організму зберегти природний тонус у спеку.

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І останній пункт нашого списку - справжня вітамінна бомба. Йдеться про моркву. Її можна додавати в салати, супи або ж просто гризти в сирому вигляді. У цьому овочі містяться вітаміни групи В, РР, С, Е, К, також в ньому присутній каротин - речовина, яка в організмі людини перетворюється на вітамін А, необхідний для імунітету, волосся, шкіри і так далі. І приємний бонус для красунь - бета-каротин, що міститься в моркві, допомагає швидше отримати красивий і рівний загар.

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Все по темі:

Продукті, Витамині, Літо, Бадьорість.

Автор:

Телеграф
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