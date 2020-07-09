Скачать
Четвер, 09.07.2020
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
У США відновлять страти вперше за майже 20 років
У США відновлять страти вперше за майже 20 років
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1
Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом

Вчені стверджують, що вино покращує розумові здібності

Вчені стверджують, що вино покращує розумові здібності
09:20 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Користь вина викликає безліч дискусій і протиріч. Одні надають напою чудодійні властивості, інші - впевнені, що ніякої алкогольний напій не може принести користі здоров'ю. Що з цього правда? Де істина? Може, вона дійсно, у вині, як вважали давньогрецькі філософи ?! Тривале, але помірне споживання вина покращує розумові здібності. До такого висновку прийшли вчені США і Китаю під час 10-річного експерименту.

У дослідженні взяли участь 20 тис. осіб. У результаті вчені прийшли до висновку, що спиртне позитивно позначається на роботі мозку у тих людей, які п'ють вино не більше 8 одиниць (жінки), і не більше 15 одиниць (чоловіки) на тиждень.

Під однією одиницею вчені мали на увазі напій, що містить 8 грамів чистого спирту. Наприклад, в келиху вина міцністю в 12% і обсягом 125 мілілітрів міститься 1,5 одиниці алкоголю.

У доповіді також говориться, що тижневу норму слід розтягувати, принаймні, на три дні, а інші чотири - краще не пити взагалі.

Виявляється, існує навіть лікувальна методика під назвою «енотерапія», суть якої в використанні вина в якості головного лікувального компонента.

До позитивних властивостей червоного вина відносять такі факти:

Келих червоного вина може служити профілактикою серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт і інсульт. Пояснюють даний вплив його здатністю впливати на зниження рівня холестерину в крові, що запобігає утворенню тромбів.

Червоне вино розширює кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск. Червоне вино має властивості антиоксиданту, тому може сприяти очищенню кровоносних судин і «розчиняє» жирові відкладення.

Вважається, що вживання червоного вина може позитивно впливати і на обмінні процеси, допомагає впоратися з проблемами сечостатевої системи.

Є дані, що червоне вино запобігає розвитку карієсу і пародонтозу. Полоскання ротової порожнини червоним сухим вином сприяє лікуванню стоматиту, гінгівіту, уповільнює процес утворення зубного каменю.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вино, Корисні властивості.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
02 MARUV блиснула голими сідницями в спокусливому боді
03 Зеленський анонсував “Велике будівництво” 2.0 (Відео)
04 Каньє Вест вірить у свою перемогу на виборах у США
05 Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США готують нові санкції проти Китаю
США готують нові санкції проти Китаю
В Австрійських горах стався каменепад
В Австрійських горах стався каменепад
В ЄС повідомили про початок &quot;водневої революції&quot; в енергетиці
В ЄС повідомили про початок "водневої революції" в енергетиці
Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
Свята і події 9 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся