Вчені стверджують, що вино покращує розумові здібності

Користь вина викликає безліч дискусій і протиріч. Одні надають напою чудодійні властивості, інші - впевнені, що ніякої алкогольний напій не може принести користі здоров'ю. Що з цього правда? Де істина? Може, вона дійсно, у вині, як вважали давньогрецькі філософи ?! Тривале, але помірне споживання вина покращує розумові здібності. До такого висновку прийшли вчені США і Китаю під час 10-річного експерименту.

У дослідженні взяли участь 20 тис. осіб. У результаті вчені прийшли до висновку, що спиртне позитивно позначається на роботі мозку у тих людей, які п'ють вино не більше 8 одиниць (жінки), і не більше 15 одиниць (чоловіки) на тиждень.

Під однією одиницею вчені мали на увазі напій, що містить 8 грамів чистого спирту. Наприклад, в келиху вина міцністю в 12% і обсягом 125 мілілітрів міститься 1,5 одиниці алкоголю.

У доповіді також говориться, що тижневу норму слід розтягувати, принаймні, на три дні, а інші чотири - краще не пити взагалі.

Виявляється, існує навіть лікувальна методика під назвою «енотерапія», суть якої в використанні вина в якості головного лікувального компонента.

До позитивних властивостей червоного вина відносять такі факти:

Келих червоного вина може служити профілактикою серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт і інсульт. Пояснюють даний вплив його здатністю впливати на зниження рівня холестерину в крові, що запобігає утворенню тромбів.

Червоне вино розширює кровоносні судини, знижуючи артеріальний тиск. Червоне вино має властивості антиоксиданту, тому може сприяти очищенню кровоносних судин і «розчиняє» жирові відкладення.

Вважається, що вживання червоного вина може позитивно впливати і на обмінні процеси, допомагає впоратися з проблемами сечостатевої системи.

Є дані, що червоне вино запобігає розвитку карієсу і пародонтозу. Полоскання ротової порожнини червоним сухим вином сприяє лікуванню стоматиту, гінгівіту, уповільнює процес утворення зубного каменю.