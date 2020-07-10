Найважливіша інформація про COVID-19 за 10 липня

В Україні на сьогодні виявлено понад 50 тисяч випадків коронавірусу.

Коронавірус у світі - статистика

Пандемія коронавірусу встановлює у світі нові антирекорди. Водночас, в Україні після значного сплеску захворюваності кількість зафіксованих випадків дещо впала. Проте в останні дні показники інфікування різко стрибають.

Станом на 6:00 за Києвом у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 554 304 осіб, одужали 6 707 030 людей. Загалом підтверджено 12 232 745 випадків захворювання.

Лідером за кількістю хворих залишаються США – 3 114 746 випадків, в Бразилії зафіксовано 1 755 779 хворих, Індії – 767 296 випадків, в Росії – 706 240, в Перу – 316 448.

Тим часом Китай попередив про поширення нового вірусу у Казахстані. За словами дипломатів, "смертельна пневмонія" є навіть тяжчою, ніж коронавірус. Представники країни повідомили лише про "пневмонію".

В Україні з початку пандемії лабораторно підтверджено 52 тис. 43 випадки COVID-19, минулої доби - 819 нових.

"За минулу добу на коронавірусну хворобу захворіли 819 осіб, з них 67 дітей та 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків, при цьому одужали 1016 пацієнтів. Це наш рекорд по тих, хто одужав", - сказав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській - 74 та Києві - 118.

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. Четверо з них - медики.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що світ знаходиться на початковому етапі пандемії коронавірусу. На його думку, є висока ймовірність того, що поширення COVID-19 посилиться.

«Ми бачимо великі спалахи в Бразилії, ПАР і зараз в Азії, тому ми поки на початку глобальної пандемії, що, дуже ймовірно, посилиться, перш ніж ослабне», - сказав пан Фаучі в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти й науки розробляють алгоритми і механізми того, як діти навчатимуться у наступному навчальному році. План мають намір презентувати громадськості протягом тижня - 10 днів.