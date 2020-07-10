ВООЗ попереджає, що паління сприяє розвитку важких форм COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що залежні від тютюну люди, яких у світі налічується близько 1,3 млрд, більш вразливі до розвитку важкої форми хвороби COVID-19. Про це під час брифінгу 10 липня заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

"Факти вказують, що тютюнозалежні більш вразливі до розвитку важких форм COVID-19, ніж ті, хто не мають такої залежності", - сказав Гебреісус.

За його словами, тютюнопаління щороку вбиває 8 мільйонів осіб. Гебреісус зазначив, що пандемія може стати чудовим стимулом кинути палити через небезпеку важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Він додав, що ВООЗ вирішила допомогти таким людям позбавитися нікотинової залежності.

"Сьогодні ВООЗ запускає ініціативу щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну, мета якої - допомогти 1,3 мільярда людей у світі кинути палити під час пандемії COVID-19", - заявив Гебреісус.

Він уточнив, що мета такої ініціативи - допомогти людям отримати вільний доступ до ресурсів, необхідних для відмови від куріння, таких як нікотинзамісна терапія та цифровий зв'язок з медичним працівником для консультацій.

Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі становить 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. 7 224 987 осіб одужали.