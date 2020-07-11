В Україні проходять 4 клінічні випробування до препаратів проти COVID-19

Наразі в Україні зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні COVID-19, деякі з них перебувають вже на завершальній стадії. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

КИЇВ. 11 липня. УНН. Наразі в Україні зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні COVID-19, деякі з них перебувають вже на завершальній стадії. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Те, що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби. Зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів — це Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен. Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі перебувають на завершальній стадії. Відразу після завершення, після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів”, — зазначив він.

Нагадаємо, Європейська Комісія (ЄК) у п’ятницю, 3 липня, дозволила використовувати препарат ремдесивір для лікування COVID-19.