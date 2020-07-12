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Поради для догляду за губами влітку

Поради для догляду за губами влітку
Оновлено 11:40 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash
Вивчаємо абетку догляду за губами, там дійсно є несподівані нюанси і тонкощі, інформує Ukr.Media.

Коли шкіра губ стає сухою, важко посміхатися — тріщинки заважають і болять. Особливо часто сохнуть і тріскаються губи під час спекотної вітряної погоди, але не лише спека стає причиною виникнення цієї неприємної проблеми.

По-перше, стан губ погіршується від частого облизування. Ми часто забуваємо, що до складу слини входять кислоти, покликані допомагати у розщепленні їжі. Вони і стають причиною мікропошкоджень на ніжній шкірі губ, так і волога шкіра під впливом вітру травмується значно сильніше.

По-друге, причиною погіршення стану губ може бути звичайний авітаміноз. Нестача вітамінів А і Е стає причиною підвищеної сухості губ, а також може викликати їх лущення і розтріскування. Якщо збільшити у своєму раціоні частку продуктів з потрібними вітамінами немає змоги, то магазини і аптеки пропонують широкий вибір бальзамів та гігієнічних помад, збагачених добавками.

По-третє, влітку часто дмуть сильні гарячі вітри. Сухе повітря витягує дорогоцінну вологу з губ, як результат — сухість, тріщини і хворобливі відчуття.

Першим кроком у турботі про губи стане перегляд свого раціону. Пийте достатню кількість води, збагатіть свій раціон продуктами, які містять вітаміни Е і А: намагайтеся споживати більше ягід, петрушки, авокадо, обліпихи, риби, моркви, мигдалю, капусти. Не менш ефективними будуть і зовнішні способи впливу. Серед бабусиних засобів від сухості губ гарним є рецепт, за яким треба наносити на ніч перед сном маску з несолоного вершкового масла, свіжих молочних вершків або меду.

Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота

Пілінг — це обов'язкова б'юті-процедура не лише для шкіри обличчя і тіла, але і для ніжної шкіри губ. Вона допоможе позбутися мертвих клітин, зробить губи м'якими і гладкими, що захистить їх від зневоднення. Багато людей радять раз на тиждень масажувати губи зацукрованим медом. Не забувайте і про те, що якщо ви користуєтеся стійкою помадою, щоб пігмент не розтікався від спеки, не забувайте на ніч наносити бальзам для губ. Чим жирнішим він буде, тим краще! Ну і звичайно ж, позбуваємося від шкідливих звичок! Припиняємо облизувати губи і відривати шматки засохлої шкіри. У цьому мало хто зізнається, але грішать цим дуже багато дівчат!

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Губі, Поради, Догляд.

Автор:

Телеграф
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