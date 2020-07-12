Яку користь нашому організму приносить звичайний огірок

Огірок може принести чималу користь нашому здоров'ю й зовнішньому вигляду, інформує Ukr.Media.

Трохи історії

Дикий огірок росте в лісі і виглядає як тропічна ліана. Це одна з найдавніших овочевих культур. Батьківщиною огірка вважають Індію, там його вирощували за тисячоліття до нашої ери.

Він був відомий в Стародавніх Єгипті та Греції. Зображення огіркових батогів й сьогодні можна виявити на стінах старовинних храмів. В ті часи знатні єгиптяни балували себе вишуканим напоєм — сумішшю огіркового соку з рожевою водою.

Римський імператор Тіберій обожнював свіжі огірочки і не сідав без них обідати. А турецький султан Магомед, якщо вірити легенді, дізнавшись, що хтось з'їв надіслані йому в дар огірки, наказав розпороти животи слугам. Ось до чого цінував заморський плід!

На Русі огірки з'явилися приблизно в XVI столітті і стали дуже улюблені народом.

Цілющі властивості огірка

Про корисні властивості огірків було відомо з незапам'ятних часів. Наші бабусі вважали, що сік цього корисного овочу поліпшує пам'ять, знімає зубний біль, зменшує запалення ясен, покращує засвоєння їжі.

Відомо, що ці овочі на 95% складаються з води. І все ж огірок — це не проста водиця, а структурована і насичена мінералами. У наші дні у неї виявили чимало корисних речовин: крохмаль, цукор, білки, клітковину, органічні кислоти, ефірні олії, вітаміни В, А, С, РР, Е, Н, калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, йод, мідь.

Йод, який міститься в огірках в легкозасвоюваній формі, дозволяє рекомендувати їх для профілактики захворювань щитовидної залози. А наявність у складі калію і магнію робить споживання огірків благотворним для серця і судин. Вони нормалізують діурез і знижують тиск.

Огірковий сік має сечогінну дію, а також очищає організм, виводячи отрути і токсини. Він допомагає при хворобах суглобів, зокрема, при подагрі, оскільки сприяє виведенню сечової кислоти.

Корисний свіжовичавлений огірковий сік при захворюваннях печінки. Якщо щодня пити по 0,5 склянки 1-2 рази на день, це допоможе розчинити камені в жовчному міхурі і жовчних протоках.

Можна свіжий сік застосовувати і для лікування гнійних ран і виразок. Адже огіркова рідина містить срібло, а значить, володіє бактерицидними і антимікробними властивостями.

При таких недугах, як туберкульоз легенів та катар верхніх дихальних шляхів, рекомендують пити по 2-3 ст. ложки соку огірків 2-3 рази в день.

Насіння огірка теж цілюще. У народі з його допомогою чистять кровоносні судини.

Схуднення за допомогою огірків

Тартронова кислота, знайдена в огірку, уповільнює перетворення вуглеводів в жири. Отже, якщо споживати плоди регулярно, це сповільнить утворення жирів в організмі.

Огірки злегка послаблюють, м'яко очищають кишечник, не викликаючи дискомфорту. Низькокалорійні плоди добре втамовують голод, виводять шкідливі речовини.

Щоб втрата зайвих кілограмів йшла швидше, варто обмежити сіль. Найбільш помітні результати будуть, якщо додати в меню білкову їжу, цитрусові, нежирний кефір.

Якщо хочете схуднути неабияк, раз на тиждень робіть розвантажувальні дні. Візьміть по 1,5−2 кг плодів в день, розділіть на 5 рівних частин і з'їжте протягом доби, звичайно, без солі.

Протипоказання: загострення захворювань печінки, нирок, а також гастриту, виразки, виразкового коліту. Ну і, зрозуміло, не варто перевищувати розумну норму даного засобу для схуднення — 2 кг огірків на добу.

Для краси і молодості

Добре відома омолоджуюча сила огірків. А кремній і сірка, що містяться в плодах, покращують стан волосся і нігтів. Одним словом, 0,5 кг в день свіжих огірочків протягом сезону — і ви красуня!

Цей популярний овоч часто використовують в косметології. Сік огірка і водний настій шкірки ефективні при запаленні, вуграх, ластовинні. Вони чудово відбілюють шкіру, зволожують, покращують її стан.

Найпростіше: щодня протирайте обличчя шматочком огірка. Сік швидко вбирається і не вимагає змивання.

Аплікація на віки. Покладіть кружечки свіжого огірка на віки. Розслабтеся і тримайте 10-15 хвилин. Зелені кільця освіжать погляд, зволожать шкіру, вибілять, позбавлять темних кіл навколо очей. Це ефективний, перевірений засіб.

Маска для зрілої шкіри

Подрібніть огірковий м'якуш, додайте йогурт без цукру або кефір, змішайте в рівних кількостях. Нанесіть на очищене обличчя на 0,5 години. Потім суміш змийте прохолодною водою, а шкіру змастіть кремом.

Маска особливо хороша для сухої шкіри. Вона заспокоїть, зніме лущення, омолодить.

Огірковий лід для обличчя

Сік з 2-3 плодів перемішайте з мінеральною водою без газу в рівних пропорціях, залийте у формочки і покладіть в морозилку. Шматочками льоду протирайте обличчя протягом 1-2 хвилин.

Процедура особливо корисна для жирної шкіри. Вона звузить пори, покращить тонус шкіри, сповільнить старіння.

Може, огірок і поступається іншим овочам за кількістю вітамінів, але при вмілому застосуванні принесе велику користь: і очистить організм, і поліпшить зовнішній вигляд, і підтримає хороше самопочуття, і допоможе скинути зайві кілограми.

Настала огіркова пора — подивіться на огірки новим поглядом і візьміть від цих плодів все, що вони можуть дати нам!