Користь і шкода кардамону для організму

Кардамон - досить популярна спеція. Про його користь ходять справжні легенди, але що з них правда, а що - вигадка? І чому кардамон може бути шкідливим?

Кардамон іноді називають «райським зерном».

Кардамон — звичайний компонент в індійській кухні, цукерках, чаю і масала (чай з додаванням кардамону, кориці, імбиру, бодяну, зерен духмяного перцю і гвоздики).

На Близькому Сході і в Туреччині зелений порошок кардамону використовується для приготування солодощів і традиційної кави. У Північній Європі кардамон використовується в деяких сортах хліба.

Окрім застосування в кулінарії в Індії та Пакистані його використовують для лікування хвороб, включаючи захворювання зубів і ясен, хвороб горла, закупорки і туберкульозу легенів, запалення повік і розладу травлення. Більш того, повідомляється, що його також використовують як протиотруту під час укусів скорпіонів і змій.

Кардамон найкраще зберігається в стручках; як тільки насіння вичищене або розмолоте, воно швидко втрачає свій аромат. Проте високоякісний мелений кардамон — більш доступний і дешевий, цілком прийнятний замінник. Кардамон — одна з найдорожчих розсипних прянощів.

Оскільки з меленого кардамону аромат швидко вивітрюється, його радять купувати в стручках (коробочках). Перед використанням стручки лущать і плоди перемелюють. Молоти можна не тільки зерна кардамону, а й цілі стручки; правда, аромат у такої прянощі менш виражений.

Кардамон — виражений тонік. На Близькому Сході та в Індії його прийнято додавати до кави і в чай (т. з. бедуїнська кава і чай масала). При цьому зерна кардамону і кави часто перемелюють разом. При поєднанні з іншими спеціями кардамон, як правило, перебиває їх аромат.

В кардамоні міститься безліч корисних речовин.

Наприклад, калій, магній, фосфор, кальцій, цинк, натрій, мідь, залізо, вітаміни. Ця спеція може допомогти поліпшити травлення, знизити тривожність, стабілізувати тиск. Також кардамон позитивно впливає на імунітет. Але важливо пам'ятати, що у кардамону є і шкідливі властивості.

Кардамон є досить сильним алергеном, тому людям зі схильністю до алергій варто ставитися до цього продукту з обережністю. Також утриматися від вживання спеції рекомендують вагітним жінкам і годуючим матерям.

Лікарі не рекомендують вживати кардамон людям із захворюваннями шлунка та кишечника. При виразковій хворобі і гастриті спецію в принципі варто виключити з раціону, адже вона може спровокувати ускладнення.

Те ж саме стосується тих, хто страждає від проблем з печінкою і підшлунковою залозою. Навіть у невеликих кількостях кардамон може погіршити стан і навіть викликати нові симптоми.