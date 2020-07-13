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11 випадків COVID-19 у Львівському обласному лабораторному центрі

11 випадків COVID-19 у Львівському обласному лабораторному центрі
14:20 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash
Як повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко, госпіталізовано шестеро працівників обласного лабораторного центру.

«На сьогодні в інфекційній лікарні на амбулаторному лікуванні перебуває шестеро працівників обласного лабораторного центру. Їхній стан – середньої важкості. За попередній період у нас фіксувалися поодинокі випадки, в основному раніше на коронавірусну інфекцію хворіли працівники міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Дві працівниці, серед яких і завідувачка міського відділу, на жаль, померли», - зазначила Тімко.

Директор Центру Олег Когут зазначив, що ще у 5 інфікованих немає симптомів коронавірусу і вони перебувають на самоізоляції.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Когут запевняє, що працівники, у яких виявили COVID-19, інфікувалися в побуті, вони не мали стосунку ні до відбору проб, ні до проведення ПЛР-досліджень.

«Серед тих, хто потрапив до лікарні, на щастя, важких хворих нема. Їхній стан середньої важкості. Є і працівники, у яких виявили коронавірус, але у них немає жодних симптомів. Таких, якщо не помиляюся, п’ятеро. Вони перебувають на самоізоляції. Сьогодні знову здавали біоматеріал на ПЛР-дослідження. Чекаємо результатів», – каже Когут.

Станом на ранок, 13 липня, на Львівщині коронавірусом інфіковано 7107 мешканців області. З них 1113 хворих вже одужали, а186 померли.

В Україні проходять 4 клінічні випробування до препаратів проти COVID-19

Нагадуємо, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджені 54 133 випадки COVID-19, за добу – 612 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні зареєстровано 1 398 летальних випадків, 26 503 людей одужало.

 
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Covid-19.

Автор:

Телеграф
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