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Корисна ізоляція? Вчені з’ясували, як карантин вплинув на поширення коронавірусу

Корисна ізоляція? Вчені з’ясували, як карантин вплинув на поширення коронавірусу
12:49 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Представники Оксфордського університету підрахували, скільки випадків зараження коронавірусом запобіг карантин в різних країнах. У середньому поширення СOVID-19 знизилося на 13%.

Вчені з Великої Британії дослідили, як карантинні заходи дозволили знизити рівень поширення коронавірусу у різних країнах.

Експерти використовували статистичні дані про 149 країн, в яких вводили карантин.

Вчені з’ясували, що жорсткі обмеження у країнах вводили в середньому через дев’ять днів після першого підтвердженого випадку зараження коронавірусом.

Однак, наприклад, у Таїланді карантин ввели тільки через 58 днів, Австралії - через 51 день, Канаді - через 46 днів, Шрі-Ланці та Великій Британії - через 45 днів, Фінляндії та Малайзії - через 42 дні, а Камбоджі, Швеції та США — через 40 днів.

«Впровадження будь-яких заходів фізичного дистанціювання було пов’язано із загальним зниженням рівня поширення COVID-19 у середньому на 13%», — зазначено в роботі.

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Вчені дійшли висновку, що разом із забороною на масові заходи і закриттям навчальних закладів, карантин зіграв «ключову роль у зниженні кількості пацієнтів з COVID-19».

В іншому дослідженні вчені з Массачусетського технологічного інституту також з’ясували, що відмова від центрального місця у рядах пасажирських авіалайнерів знижує ризик передачі коронавірусу на 79%.

Як повідомлялося, на початку червня 2020-го вчені з США заявили, що обмеження на подорожі, закриття підприємств, шкіл та інші карантинні заходи запобігли як мінімум 530 млн випадків зараження коронавірусом по всьому світу.

У дослідженні зазначено, що карантинні заходи дозволили запобігти 285 млн випадків зараження у Китаї, 38 млн у Південній Кореї, 49 млн у Італії, 54 млн у Ірані, 45 млн у Франції і 60 млн в США.

На думку вчених, найбільше перешкоджали поширенню епідемії закриття бізнесів, самоізоляція людей і введення національного карантину разом з надзвичайним станом у досліджуваних країнах.

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Все по темі:

Эпидемия, Карантин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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