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Користь і шкода чорниці для організму
Користь і шкода чорниці для організму

Користь і шкода чорниці для організму

Користь і шкода чорниці для організму
07:12 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Чорниця відома своїми корисними властивостями. Але чи знаєте ви, що ця ягода також може нашкодити вашому здоров'ю? У цьому матеріалі ми докладніше розповімо про користь і шкоду чорниці. І пояснимо, чому не варто нею зловживати.

У чорниці міститься безліч вітамінів і корисних речовин: вуглеводи, магній, калій і фосфор, органічні кислоти, мідь, залізо, вітамін А, вітамін В, вітаміни С, вітаміни РР та інші. Ця ягода є природним антиоксидантом, також вона може допомогти при проблемах зі шлунком, високим рівнем цукру, нерегулярним менструальним циклом. Але зловживати цим продуктом не рекомендується.

Чорниця протипоказана при сечокам'яній хворобі через рясне виділення щавлевої кислоти. Це змусить тіло виділяти разом з сечею сіль, і значно погіршить стан організму.

Також чорниця є алергеном, тому людям, схильним до різних алергічних реакцій, слід вживати цю ягоду з великою обережністю. Або не вживати взагалі.

Дуже важливо намагатися простежити за тим, де саме була зібрана чорниця, яку ви збираєтеся з'їсти. Відомо, що ця ягода вбирає радіацію, відповідно, чорницю в жодному разі не можна вживати, якщо її виростили в місцевості з підвищеним радіаційним фоном.

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Чорниця.

Автор:

Телеграф
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