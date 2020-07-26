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Топ-6 причин, чому обов'язково потрібно робити сухий масаж

Топ-6 причин, чому обов'язково потрібно робити сухий масаж
13:53 Нд, 26 Липень 2020 Телеграф Фото: Pinterest
Целюліт - це вічна проблема жінок. Позбутися від нього дуже складно і навряд чи вийде назавжди. Але є варіант, як значно зменшити його прояви і зробити шкіру більш пружною.

Складено перелік причин, з яких важливо робити сухий масаж. При цьому не забувайте про спорт, правильне харчування і частіше пийте воду.

Відлущування

Щітка з бамбука допоможе відлущити ороговілий шар шкіри. А якщо робити масаж регулярно, то шкіра стане м'якше і ніжніше.

Целюліт

Масаж сухою щіткою дозволить зменшити прояви целюліту. Жирові відкладення будуть розподілятися більш рівномірно.

Циркуляція крові

Ті, хто страждають від поганої циркуляції крові, знають не з чуток про такі симптоми, як постійно холодні кінцівки, оніміння і поколювання в руках і ногах, біль і слабкість у м'язах, зміна кольору шкіри. Особливо характерні такі прояви у людей, які проводять більшу частину дня, сидячи в офісі. Масаж сухою щіткою допомагає шкірі дихати і збільшує приплив крові до шкіри, що призводить до поліпшення циркуляції і виводить відходи від процесу обміну речовин.

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Травлення

Масажуючи шкіру, ви стимулюєте лімфатичні судини, розташовані по всьому тілу, чим допомагаєте організму виводити рідину і токсини.

Очищення пор

Пори, розташовані по всьому тілу. А масаж сухою щіткою дозволить їх очистити. Також це запобігає появі прищів.

Розтяжки

Позбутися від розтяжок дуже складно. Масаж здатний перетворити темні, помітні розтяжки в майже невидиму білу тінь.

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Целюлит, Сухий масаж.

Автор:

Телеграф
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