Кокосова олія: корисні властивості продукту

Кокосова олія — рослинна жирна олія, що отримується з копри. Часто виготовляється гарячим пресуванням свіжої висушеної м'якоті кокосового горіха. Рідше використовується метод холодного пресування висушеної копри. Цей метод більш щадний, що дозволяє зберегти всі корисні властивості олії. Однак при цьому методі можна отримати не більше 10% олії. Тому олії, отримані методом холодного пресування, більш дорогі.

В косметології застосовують два види олії - рафіноване і нерафіноване. Перший вид олії пройшов обробку, через яку втратив запах і деякі важливі елементи. Другий вид - це більш органічна версія олії. В цілому вони мало чим відрізняються. Просто нерафінована олія зазвичай дорожче і вважається більш корисною.

Кокосова олія, про корисні властивості косметичних якої було відомо ще з часів правління Клеопатри, сьогодні знаходить широке застосування в косметології. Ще в ті далекі часи багаті красуні використовували кокосову олію для волосся, шкіри обличчя, рук і тіла, як цінний зволожуючий, поживний і омолоджуючий натуральний засіб, завдяки їй, підтримували свою красу, доглянутість і благородний зовнішній вигляд.

Кокосова олія справедливо потрапила в нову категорію продуктів, яка називається Суперфуд. Серед її переваг є те, що вона сприяє зниженню ваги, і поліпшення діяльності мозку, оздоровлює шкіру.

Варто зазначити, що її застосовують не тільки в косметології, але і в кулінарії. Так-так, нею можна замінити соняшникову чи оливкову олію. Але перед вживанням в їжу, потрібно перевірити продавця і дозвіл на цей продукт.

Кокосова олія багата речовинами і позитивно впливає на стан шкіри, а тому є досить поширеним інгредієнтом різних косметичних засобів промислового виробництва. Також цей корисний рослинний продукт в домашній косметології можна використовувати для збагачення різних кремів, масок, бальзамів, тоніків і лосьйонів і будь-яких інших косметичних засобів, призначених для живлення, пом'якшення або зволоження шкіри (перед додаванням кокосової олії її слід попередньо розтопити на водяній бані (при температурі не вище 40-45 ° С).

Кокосова олія найкраще підходить для щоденного догляду сухої, подразненої, запаленої, грубої, зрілої або зі'ялох шкіри обличчя і тіла (в тому числі кокосову олію можна використовувати для делікатного догляду за чутливою шкірою навколо очей і області декольте). Застосування кокосової оліх для догляду за проблемною або жирною шкірою не рекомендується, так як цей продукт може провокувати появу на шкірі камедонів.

Для догляду за шкірою рекомендується використовувати тільки рафіновану кокосову олію, додаючи її в невеликій кількості в готові косметичні препарати (в засобах для догляду за шкірою обличчя частка кокосової олії не повинна перевищувати 10%, а засобах для догляду за шкірою тіла оптимальний вміст кокосової олії — 30 % від загальної маси косметичного засобу).

У чистому, нерозбавленому вигляді нерафіновану кокосову олію допустимо використовувати лише для догляду за волоссям, для обробки тріщин шкіри на п'ятах або для обробки згрубілих ділянок шкіри в області ліктьових згинів.

Незважаючи на величезну кількість корисних властивостей, продукт майже не має протипоказань. Від нього потрібно відмовитися лише при індивідуальній непереносимості.

Продукт в їжу слід вживати помірно. У день можна з'їдати не більше 3-х ложок.

До складу кокосової олії входять бетаїн, етоксілати жирних складних ефірів, етаноламід, полісорбати, моногліцериди, поліоли складних ефірів, вітаміни (А, Е, B1, B2, B3, К і С), залізо, кальцій, фосфор і інші макро і мікроелементи.

Олія кокосового горіха містить вітамін Е, незамінні амінокислоти, а також лауринову і каприлову кислоти, які підтримують бар'єрну функцію шкіри і допомагають утримувати вологу, сповільнюючи випаровування, а також підтримувати природну флору шкіри. Сама олія при цьому легка, добре засвоюється, не створюючи відчуття жирності, вона ідеально підійде як олія для масажу обличчя. Єдиний недолік пов’язаний з тим, що вона комедогенна, а отже тим, хто страждає від чорних точок, слід обходитися іншими засобами. А всім іншим — не забувати про регулярне очищення пір.

Кокосова олія ідеальна для зволоження всього тіла і прекрасно працює як олія для стоп і п’ят завдяки своїм антибактеріальним і протигрибковим властивостям. Змащуйте все тіло кокосовою олією після душу, коли шкіра ще волога, щоб затримати частину вологи. Шкіра буде шовковистою і сяючою, з легким ароматом кокосового горіха. Крім того, кокосова олія має солнцезахисні властивості на рівні SPF 4−5.

Олія кокосового горіха протягом століть вважалася ідеальним універсальним бальзамом для волосся. Чому вона ефективна? Кокосова олія складається з жирних кислот (основна серед них — тригліцериди лауринової кислоти) і вітаміну Е. У ньому міститься маса розчинних в олії антиоксидантів. При кімнатній температурі кокосова олія тверда, але коли зігрівається в долонях, тане і стає шовковистою рідиною, якою легко і приємно змащувати пасма. При цьому вона підходить для всіх типів волосся, оскільки впливає на саму структуру волоса. А завдяки своїй прозорості її можна використовувати і на фарбоване волосся.

На відміну від інших природніх олій, кокосову можна наносити щодня. Серед інших властивостей олії вчені також відзначали незначний бактерицидний ефект.

Кокосова олія найкраще підходить для приготування їжі при високих температурах, особливо смаження. На відміну від оливкової олії, кокосова не окислюється і не утворює вільні радикали, а навпаки зберігає свої корисні властивості.

Якщо Вам дуже хочеться солоденького - з’їжте чайну ложку кокосової олії. Жир, який міститься в ній насичує значно більше, ніж вуглеводи з солодощів.

Кокосова олія активно використовується для виготовлення кондитерських виробів.

Додавайте кокосову олію до всіх гарячих страв та випічки замість масла;

Кокосову олію можна додавати до гарячих напоїв: кави, молока, гарячого шоколаду.