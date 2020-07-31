Як розпізнати рак грудей

Рак молочної залози є однією з причин високої смертності у жінок. На сьогоднішній день успіх лікування більшості онкологічних захворювань безпосередньо залежить від своєчасної діагностики і, отже, пізнє звернення за медичною допомогою призводить до трагічних наслідків. Тому, кожній жінці необхідно знати по яким ранніх ознак можна запідозрити рак грудей і хто потрапляє в групу високого ризику цього захворювання.

Щорічно більш ніж у 14 тис. українок виявляють рак грудей. Це найпоширеніше онкологічне захворювання не тільки в Україні, а й у світі. Проте не так жахлива хвороба, як може видатися на перший погляд. Більшість пухлин, які виникають в молочній залозі (фіброаденома, внутрішньопротокова папілома, ліпома), є доброякісними і не вважаються небезпечними. Ростуть вони повільно, а метастази поширення пухлинних клітин з місця виникнення на інші органи) не утворюють.

Які симптоми повинні насторожувати в першу чергу? Приводом звернутися до лікаря є:

- різні ущільнення самої залози;

- роздуті вени;

- западини;

- висипання на шкірі;

- виділення із сосків;

- зміни шкіри навколо них.

Проблема в тому, що онкологічні пухлини в рідкісних випадаках викликають болі, тому на незручності і незначні зміни не зважають.

Здоровий спосіб життя, мінімізація стресу, відмова від шкідливих звичок і регулярне медичне обстеження — найкращі заходи профілактики всіх видів раку і молочної залози, зокрема.

Проте є фактори, що впливають на ймовірність онкологічного захворювання.

1. По-перше, це генетична схильність. Якщо рак — часте в вашому роду захворювання, то варто подвоїти пильність і перевірятися раз на півроку, зазадалегідь проконсультувавшись з вашим лікарем.

2. По-друге, вік. За статистикою, найбільша кількість хворих на онкологію припадає на вік 55 років і старше. У жінок, які досягли менопаузи, ймовірність захворіти значно підвищується.

3. По-третє, інші захворювання або проблеми зі здоров'ям. До таких можна віднести гіпотиреоз, цукровий діабет, ожиріння, ослаблення імунітету, а також пізні пологи або їх відсутність.

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує регулярно проходити обстеження для того, аби вчасно діагностувати можливий рак грудей. Слід проводити клінічне обстеження у фахівців 1 раз на рік, а після 40 років робити мамографію 1 раз на два роки. Це не триватиме багато часу і не коштуватиме дорого, навіть якщо перевірятися в приватних клініках.

Так як рак є мультифакторна захворюванням для профілактики слід знати наступне:

Проводьте само-обстеження молочних залоз у першу фазу менструального циклу.

Регулярно відвідуйте гінеколога або оглядовий кабінет (мамолога при необхідності).

Не зловживайте гормональними препаратами екстреної контрацепції (постинор, Ескапел).

По можливості якомога довше продовжуйте грудне вигодовування.

Контролюйте свою вагу і фізичні навантаження.

Позбавтеся від шкідливих звичок (куріння, надмірне вживання кави).

Збалансуйте своє сексуальне життя.

Важливо розуміти, що коли УЗД, мамографія або пальпація показують підозру на рак, то це лише підозра. Єдиний спосіб підтвердити або спростувати її — взяти зразок тканини на аналіз під мікроскопом.

Для заспокоєння також можна придбати медичну страховку, яка покриває лікування від онкологічних і інших критичних захворювань. Тоді, у разі виникнення будь-яких симптомів і підтвердження діагнозу, всі можливі витрати, пов'язані з лікуванням, на себе візьме страхова компанія.

За останні роки медицина зробила крок далеко вперед, і діагноз «рак» перестав бути однозначним вироком. Більшість видів ракових захворювань (не тільки грудей) потенційно виліковні. Головний фактор, що впливає на успіх — це час. Чим раніше недуга діагностується, тим вище ймовірність її перемогти.

На першій стадії вдається зцілити 93% пацієнтів, на другій — 75%, третій — 55%, а на четвертій — вже лише 15%. Кожній четвертій українці з раком грудей діагноз ставиться на 3-4 стадіях, коли ефективність лікування значно знижується. Провиною тому є канцерофобія — страх захворіти на рак, який трансформується в повне ігнорування проблеми до моменту, доки не стане запізно.

Тому головне завдання жінки — регулярно проходити діагностику і здолати в собі страх почути діагноз «онкологія». Можливо, саме це врятує вам життя.

Намагайтеся запобігати ситуаціям, які викликають хронічний стрес. Ми ж бажаємо вам фізичного і психологічного здоров'я. Будьте уважні до себе.