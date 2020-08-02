Вишня, малина і чорниця: як правильно споживати і зберігати

Ягоди - це сік літа, його барви, те, що є одним з найбільших чинників, чому ми цілих 9 місяців чекаємо літа. Це - пучок вітамінів, коктейль здоров'я і, зрештою, це просто красиво! Ягідний сезон - чудовий сезон року, безцінний дарунок людині від природи, тому його потрібно використати з максимальною користю для здоров'я.

Чорна смородина — джерело вітаміну С. В 100 грамах смородини стільки ж цього вітаміну, як приблизно у двох лимонах чи чотирьох апельсинах. У ній також є вітаміни А, Е, В1, В5 та В6. Жиророзчинні вітаміни А та Е містяться в кісточках.

Смородина містить гама-ліноленову кислоту. У поєднанні з флавоноїдами (які також є в смородині) вона зменшує запалення і корисна при запаленні суглобів.

Чорна смородина покращує настрій і робить нас спокійнішими. Все через те, що в ній є інгібітори моноамінооксидази — ті ж речовини, що й в деяких ліках проти депресії. Цей фермент руйнує нейромедіатори серотонін, дофамін, норадреналін, а якщо його пригальмувати, то нейромедіатори діють довше, і ви почуваєтеся радісніше. Саме так діє смородина.

В чорниці високий вміст антоціанів — фіолетових сполук, що мають антиоксидантну і протизапальну дію. Таніни в ній мають протимікробні властивості.

Чорниця корисна людям з діабетом другого типу. Вона підвищує чутливість тканин до інсуліну в людей з ожирінням.

Наразі немає доказів, отриманих в ретельно спланованих експериментах і на людях, що чорниця може покращити зір, хоча певні свідчення є.

Регулярне поїдання чорниці стає на заваді старінню мозку. Принаймні, досліди на щурах показали, що регулярне споживання чорниці і полуниці покращило ріст нейронів, спиняло вільнорадикальні процеси і загибель нейронів, та покращило пам’ять і координацію рухів. Ці дані знайшли певне підтвердження і на людях.

Вишня є хорошим джерелом клітковини, вітамінів і мінералів, таких як калій, кальцій, вітамін А і фолієва кислота. Вони також добре відомі своїми антиоксидантними властивостями. Ці сполуки сповільнюють процеси старіння та зменшують ризики появи хронічних хвороб.

Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини в дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям.

Вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром. Відбувається це з допомогою антоціанів вишень — пігментів, що роблять її червоною.

Вишні покращують стан людей з остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м’язів.

У вишнях високий вміст мелатоніну, тож вони покращують сон, і їх варто їсти ближче до вечора.

У шовковиці багато заліза та калію і вітамінів С, К та Е, розчинної та нерозчинної клітковини.

Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров’я судин та захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами.

Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Але щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів їсти по 45 грамів шовковиці.

Шовковиця може покращувати рівень цукру натщесерце. Показано це, щоправда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

Сира, заморожена, чи перетерта із цукром малина містить флавоноїди, вітамін С, а також трохи цукру. Тож напій з малиною може бути корисним, коли ви хворієте. Ці речовини необхідні імунній системі, водночас під час хвороби часто відсутній апетит, тому теплий напій з малиною — гарний засіб, щоб трохи підживити організм.

Але малина не збиває температуру. Дійсно, в ній є ацетилсаліцилова кислота, і вона блокує роботу ферменту циклооксигенази. Нема роботи ферменту — немає і про-запальних сполук простагландинів, а отже запалення, набряку і болю. Але в 100 грамах малини лише 1 міліграм ацетилсаліцилової кислоти, в той час як в таблетці понад 300. Флавоноїди малини можуть мати незначну противірусну дію.

Малина на 15% зменшує ризик серцево-судинних хвороб. Але для цього слід їсти принаймні 200 грамів ягід щодня.

Правильне зберігання ягід передбачає дотримання таких простих правил:

збирати регулярно і вибірково, не допускаючи перезрівання, сортуючи відразу ж, при зборі;

через 15-20 хвилин після збору необхідно терміново охолодити урожай;

збирати ягоди потрібно вранці. У цей час у м'якоті найвища щільність;

вибирати правильну, «дихаючу тару»;

стежити за температурними режимами;

для заморожених ягід і фруктів бажано використовувати окремий ящик у морозильній камері, щоб вони не вбирали запахи інших продуктів;

кожну порцію продукту потрібно герметично упаковувати - або в спеціальні ємності з кришками, або ж у зав'язаний пакет, краще з розрахунку для використання на один раз. Погано упаковані заморожені ягоди та фрукти можуть віддавати вологу, яка буде конденсуватися на стінках морозильної камери. А це призведе до частішого відключення холодильного агрегату для відтавання стінок;

якщо заморожених продуктів багато, то на кожній порції можна прикріпити етикетку з датою упаковки та її змістом. Це дозволить вам краще орієнтуватися серед запасів. Термін зберігання в морозильній камері більшості ягід і фруктів -10-12 місяців.

Максимальна температура замерзання — це та точка, після якої настає підморожування ягід або фруктів, що супроводжується руйнуванням клітин. Тобто нижче цієї температури зберігати врожай не можна. Великий діапазон строків зберігання деяких ягід і фруктів викликане різноманітністю сортів та ступенем зрілості. Вологість повітря при зберіганні ягід і плодів повинна становити 85-90%.

З усіх способів збереження фруктів та ягід найбільш ефективним дієтологи вважають сушіння.

Будь-які компоти, варення, джеми - це варіння фруктів та ягід при температурі понад сто градусів.

А вже при температурі понад 43 градуси руйнуються усі ферменти, які дозволяють засвоювати ці продукти.

Крім того, за кілька хвилин варіння руйнує практично всі вітаміни, приміром, вітамін С знищується протягом однієї хвилини. Варіння залишає лише мікроелементи.

Заморозка в плані збереження корисних речовин краща за варіння і консервування. Вона лише частково руйнує ферменти, але видаляє з продуктів практично усі вітаміни.

Оскільки будь-яка ягода чи фрукт містять велику кількість води, то при замерзанні ця вода збільшується в об'ємі і «розриває» оболонки клітин фруктів, тим самим руйнуючи водорозчинні вітаміни.