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Все про прищі на обличчі: чому виникають і як позбутися
Все про прищі на обличчі: чому виникають і як позбутися

Все про прищі на обличчі: чому виникають і як позбутися

Все про прищі на обличчі: чому виникають і як позбутися
09:28 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Чому з’являються прищі на обличчі

Прищі на обличчі – результат неправильної діяльності шкіри. Відмерлі клітини і шкірний жир блокують вихід з волосяного фолікула, проте туди можуть проникати бактерії. У таких спорах починають розмножуватися бактерії, утворюючи запалення.

Причина прищів насправді не у дотриманні гігієни, вона ховається значно глибше. Наприклад, у гормонах. Бо саме вони змушують шкіру виробляти жир у надмірній кількості, тому пори просто не встигають їх виводити. Зазвичай такі прищі минають до 30 років. Проте є випадки, коли ці «підліткові» прищі залишаються у людей на все життя.

Також утворенню прищів сприяє неправильна косметика. Все зроблене на олії підвищує ризик їхнього розвитку. Надто агресивні засоби теж шкідливі. Найкраще використовувати м’які засоби на водній основі й не терти висипання.

Харчування відіграє важливу роль у здоров’ї вашої шкіри. Деяким людям достатньо відмовитися від солодкого або молочного, як проблема минає.

Погіршити стан шкіри може стрес. Якщо ви перенервували та на ранок покрилися прищами, це нормально, хоч і погано.

Прищі – дуже індивідуальне явище: через причину своєї появи та розвитком на шкірі. В однієї людини може бути одразу кілька їх типів. Деякі з них можуть бути всього лише бактеріальною інфекцією, інші спричиняти некроз шкіри.

«Чорні точки» – найпоширеніший тип прищів у людей. Точки ці можуть бути щонайбільше розміром з сірникову голівку і глибиною ледве не з сантиметр. За «голівкою» може ховатися велика кількість жиру. А «чорними» їх називають не через бруд, а через окислення з повітрям.

Маленькі червоні прищі (іноді дуже болять) або підшкірні прищі.

Білі прищі на обличчі – це червона запалена ділянка з білим стержнем по центру – спочатку рідким, а потім твердим. Рідку основу прища краще не чіпати через велику кількість у ній гною.

Гнійні прищі на обличчі сховані глибоко під шкірою і виступають над нею. Можуть сильно боліти та доставляти дискомфорт.

Найскладнішим типом прищів є так звані кисті. Під шкірою розташовується велика кількість гнійників, яких не дістанеш просто так. Саме ці кисти можуть призводити до появи шрамів.

Прищі у немовлят пов’язані з реакцією на материнські гормони. Фахівці не радять їх лікувати й чіпати. Прищі у маленьких дітей минають самостійно.

Якщо говорити про серйозне лікування, яке зменшить їхню кількість, тоді потрібна, зокрема, консультація з лікарем.

При лікуванні прищів на обличчі застосовують антибіотики (як креми, так і таблетки), ретиноїди, оральні контрацептиви і кислоти. Також: ізотретиноїн (в особливо важких випадках через низку побічних ефектів).

Прищі на обличчі лікувати можна у домашніх умовах: олія чайного дерева, хрящі великої рогатої худоби, цинк, пивні дріжджі. Їх як компоненти додають у різну косметику. Цілком домашніх засобів, як вилікувати прищі на обличчі, немає.

Однак вдома можна спробувати метод «усе вичавити», але з допомогою спеціальних косметичних інструментів, щоб якомога менше травмувати шкіру і зменшити ризик занесення у травмовані ділянки нових інфекцій.

Усі процедури треба робити на чистій шкірі й тримати напоготові якийсь легкий антисептик. Після першого прища обов’язково протерти антисептиком інструмент. Проте використовувати «важку артилерію» можна лише у випадках, коли м’які методи проблему не вирішили.

Запалені ділянки чіпати не можна.

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Все по темі:

Прищи, Шкіра, причини, Догляд, Обличчя.

Автор:

Телеграф
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