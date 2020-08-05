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Середа, 05.08.2020
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В Україні запровадять обов'язкове щеплення від пневмококової інфекції

В Україні запровадять обов'язкове щеплення від пневмококової інфекції
17:45 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Оперативний штаб Міністерства охорони здоровя рекомендував включити в Національного календаря профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції.

Повідомляється, що у червні цього року Національна технічна група експертів з питань імунізації, відповідно до міжнародних і національних пропозицій, рекомендувала Міністерству охорони здоров’я України запровадити до Національного календаря профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції, як обов'язкову.

Оперативний штаб МОЗ підтримав таке рішення та рекомендував Міністерству охорони здоров’я України погодити і подати запит від України до GAVI (Глобального альянсу із вакцинації та імунізації) щодо отримання кон’югованої пневмококової вакцини за спеціальною ціною.

Також наразі Центр громадського здоров’я України працює над підготовкою сценарію багаторічного планування закупівлі вакцин на 2021—2023 роки з урахуванням впровадження до Календаря профілактичних щеплень пневмококової кон’югованої вакцини.

Станом на 1 травня 2020 року в Україні від пневмококової інфекції вакцинувалися 1 135 людей. Ревакцинувалося — 552 особи.

Окрім того, повідомляється, що людям віком від 65 років або з хронічними захворюваннями рекомендовано вакцинуватися від пневмококової інфекції. Саме ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній, що під час пандемії COVID-19 є критичним фактором. Щороку у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань.

Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Зокрема, торік в Україні було зареєстровано 50 випадків пневмококового менінгіту, з яких 22 — у дітей. Для порівняння, у 2018 році зареєстровано 43 випадки пневмококового менінгіту, із них 10 — у дітей.

Нагадаємо, за рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40%.

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Все по темі:

МОЗ, Щеплення, Пневмококова інфекція.

Автор:

Телеграф
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